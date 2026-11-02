चुनाव से पहले यूपी के शहरों में योगी सरकार की बड़ी तैयारी, अगले 2 महीने में होगा ये काम; जानें प्लान

यूपी में विधानसभा चुनाव करीब हैं। इसके पहले यूपी के शहरों को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। अगले दो महीने को लेकर स्पेशल प्लान तैयार है। इस दाैरान 18 हजार करोड़ रुपए के काम कराए जाने हैं। ये काम यूपी के शहरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की यूपी के शहरों को लेकर बड़ी तैयारी है। प्रदेश का नगर विकास विभाग शहरी सुविधाओं के काम में और तेजी लाने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में करीब 18 हजार करोड़ रुपये के काम दो महीने में कराने का लक्ष्य रखा गया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष की बची हुई राशि को विशेष अभियान चलाकर दो महीने में खर्च किए जाएं, जिससे शहरी सुविधाएं और बेहतर हो सकें।

शासन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आवंटित बजट को खर्च करने की स्थिति को लेकर बैठक हुई थी। इसमें पाया गया कि 21 अक्तूबर तक इस वित्तीय वर्ष में आवंटित 26513 करोड़ में अब तक 8129 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं। अवशेष धनराशि 18283 करोड़ बची हुई है। बैठक में यह भी बताया गया कि 5224 करोड़ रुपये उस अवधि तक खर्च हो चुके हैं। शासन के उच्चाधिकारियों ने निर्देश दिया है कि बजट का शेष पैसा जल्द खर्च किया जाए, जिससे शहरी सुविधाओं में और इजाफा हो सके। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों में लगने वाले प्रांतीयकृत मेलों और प्रदर्शनियों के लिए जितने भी प्रस्ताव आए हैं, उसे तत्काल जारी किया जाए। वंदन योजना में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि वालों शहरों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए उसे जारी किया जाए, आकांक्षी नगर योजना के तहत शहरों में सुविधाएं देने के कामों में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना और उपन योजना में पार्कों के निर्माण व सुधारीकरण के कामों में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। नाली, सड़क, सीवर और अन्य जरूरी बचे हुए कामों को भी शुरू कराया जाए। नगर विकास विभाग ने इसके साथ ही प्रदेश के सभी निकायों को निर्देश दिया है कि उन्हें जो भी बजट दिया गया है उससे संबंधित योजनाओं का काम कराते हुए दूसरी या फिर अंतिम किस्त के पैसे की मांग शासन से की जाए। शासन से पैसे की मांग करते समय विकास कार्य की मौजूदा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। इसके लिए स्थलीय फोटोग्राफ के साथ उपयोग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए।

सड़क, नाली आदि की जरूरत पूरी होगी शासन के आदेश के बाद निकायों को पैसा दिए जाने के बाद लोगों को जरूरत के आधार पर विकास कार्य की सुविधाएं मिलेंगी। खासकर नए क्षेत्रों में जहां सड़क, नाली आदि की जरूरत है वहां इसकी मांग पूरी होगी। राज्य सरकार का पूरा ध्यान शहरी सुविधाओं को बढ़ाना है। इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि इस वित्तीय वर्ष का पैसा तीन माह पर खर्च कर लिया जाए।