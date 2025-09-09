Yogi government is going to run a healthy women strong family campaign on PM Modi birthday पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह अभियान चलाने जा रही योगी सरकार, महिलाओं पर होगा फोकस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsYogi government is going to run a healthy women strong family campaign on PM Modi birthday

यूपी में 17 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच राज्यव्यापी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान चलेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर यह अभियान संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नारी स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊTue, 9 Sep 2025 06:03 PM
योगी सरकार 17 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच राज्यव्यापी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान चलायेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक प्रदेश भर में संचालित सेवा पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अभियान संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के आम जनमानस को समर्पित होने के साथ ही नारी स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा।

डिप्टी सीएम ने बताया कि इस अवधि में चरणबद्ध तरीके से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित होंगे। इसमें प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच की जायेगी। रोस्टर के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें भी उपलब्ध करायी जायेगी। सभी जिला स्तरीय चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेजों और विशिष्ट चिकित्सालयों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर निरीक्षण एवं अनुश्रवण कराया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि रक्तदान अभियान के दौरान सभी चिकित्सालय भंडारण क्षमता के अनुरूप ही रक्त का संग्रहण कराए। रक्तदाताओं की संख्या अधिक होने पर उनका पंजीकरण कराकर भविष्य के लिए उनका विवरण सुरक्षित रख ले। स्वास्थ्य शिविरों में निजी क्षेत्रों की इकाइयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये। स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन हेतु स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज आदि विभागों से समन्वय स्थापित कर आशा, आंगनबाड़ी, एनम, सीएचओ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य शिविरों का उद्घाटन उपलब्ध स्थानीय सांसदों, विधायकों व अन्य उपलब्ध जनप्रतिनिधिगण से कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा पखवाड़ा 17 सितम्बर से प्रारम्भ होगा। उसके पूर्व सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर साफ सफाई से संबंधित कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

Lucknow Lucknow News Brajesh Pathak
