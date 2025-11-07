किराएदारों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार, मकान मालिकों से विवाद होगा खत्म

संक्षेप: मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। रजिस्टर्ड रेंट एग्रिमेंट नहीं होने के कारण ही विवाद होते रहते हैं। यह एग्रिमेंट महंगे होने से लोग नहीं कराते हैं। अब इनका स्टांप शुल्क फिक्स करने की तैयारी हो गई है।

यूपी की योगी सरकार मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। किराये के करारनामे को लेकर आए दिन होने वाले विवाद में लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रेंट एग्रीमेंट (किराया अनुबंध) को पंजीकृत कराने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी घटाई जा रही है। अब पंजीकृत किरायानामा 500 से 2500 रुपये तक कराया जा सकेगा। अभी चार प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है। ज्यादा पैसा लगने के कारण ही लोग रजिस्टर्ड करारनामा नहीं कराते हैं। इसी से विवाद होता है। अब सरकार पूर्व की प्रस्तावित नीति खारिज कर नया प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है।

किरायेदार और मकान मालिक के बीच किराये का पंजीकृत करारनामा नहीं कराए जाने से आए दिन विवाद होता रहा है। मौजूदा समय पंजीकृत करारनामा कराने का शुल्क अधिक होने से लोग इससे बचते हैं। प्रस्तावित नई दरें और नई श्रेणियों के दायरे में अब औसतन सालाना दो लाख रुपये तक किराया वाले मकानों को रखा जाएगा। करारनामा एक साल से 10 साल तक हो सकेगा। खत्म होने से पहले ही नया करारनामा कराना होगा। प्रस्तावित छूट पहले चरण में छह माह के लिए लागू करने की तैयारी है। इसके अनुभव पर भविष्य में समय-सीमा बढ़ाने पर विचार होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।

दो लाख तक के एग्रिमेंट पर 1 साल का करारनामा 500 रुपये में बनेगा। 1 से 5 साल के करारनामे के लिए 1500 रुपये देने होंगे। 5 से 10 साल के करारनामे पर 2000 रुपये खर्च होंगे। इसी तरह दो लाख से छह लाख तक के एक साल के एग्रिमेंट पर 1500 रुपये खर्च होंगे। 1 से 5 साल के एग्रिमेंट पर 4500 और ● 5 से 10 साल के एग्रिमेंट पर 7500 रुपये लगेंगे। छह लाख से 10 लाख तक के 1 साल एग्रिमेंट पर 2500 रुपये, 1 से 5 साल के एग्रिमेंट पर 6000 रुपये और 5 से 10 साल के एग्रिमेंट पर 10000 रुपये लगेंगे।