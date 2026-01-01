यूपी के इन 8 जिलों में योगी सरकार करने जा रही यह काम, धनराशि मिली

संक्षेप: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आठ जिलों में बड़ा काम करने जा रही है। प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंशों के संरक्षण को लेकर कदम उठाते हुए धनराशि स्वीकृत कर दी है।

यूपी के आठ जिलों में योगी सरकार निराश्रित गोवंशों के संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में 12 गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 9.61 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक गो संरक्षण केंद्र के लिए 80.12 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिली जानकारी के अनुसार, मऊ जिले के ताजोपुर, सीतापुर के सराय और गौरा, हापुड़ के पारपा, हिंडालपुर और हिम्मतपुर, शाहजहांपुर के केवलरामपुर और अख्तियार नगर, गोंडा के महादेवा, अयोध्या के अंजरौली, लखीमपुर खीरी के सेमैसा तथा जालौन जिले के बंधा में गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन ने निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्माण कार्यों को शीघ्र और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार का मानना है कि इन गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण से निराश्रित और बेसहारा गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, साथ ही किसानों को फसलों की क्षति से राहत मिलेगी।