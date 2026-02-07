Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYogi government is going to do a big work in the villages of UP, Chaupals will also be formed to create a mass movement
यूपी के गांवों में बड़ा काम करने जा रही योगी सरकार, जनांदोलन बनाने के लिए चौपालों का गठन भी

योगी सरकार यूपी के गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पौधरोपण को जनांदोलन बनाने के लिए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया 

Feb 07, 2026 08:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पौधरोपण को जनांदोलन बनाने के लिए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया। इन चौपालों के जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामसभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन किया जा रहा है। अब तक 14,318 गांवों में चौपाल का गठन व आयोजन किया जा चुका है।

इन ग्रीन चौपालों में शामिल होने वाले लोगों से वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले पौधरोपण अभियानों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन्हें तैयारी से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। ग्रीन चौपालें ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों आदि को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही हैं।

प्रधान की अध्यक्षता में ग्रीन चौपाल, पंचायत सचिव बनाए गए संयोजक

ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सेक्शन या बीट अधिकारी सदस्य सचिव तथा ग्राम पंचायत सचिव संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा तीन ग्राम पंचायत सदस्य (न्यूनतम एक महिला सदस्य), स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सहायिका, प्रगतिशील कृषक, पर्यावरणविद् या स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि व जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि चौपाल के सदस्य बनाए गए हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांवों में ग्रीन चौपालें शुरू की गई हैं। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन चौपाल की भी मदद ली जाएगी। गांव स्तर पर प्रधान इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रतिमाह ग्रीन चौपाल की कम से कम एक बैठक अनिवार्य की गई है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्रीन चौपालों को चिह्नित भी किया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

Up News UP News Today Yogi Sarkar
