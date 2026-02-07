यूपी के गांवों में बड़ा काम करने जा रही योगी सरकार, जनांदोलन बनाने के लिए चौपालों का गठन भी

संक्षेप: योगी सरकार यूपी के गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पौधरोपण को जनांदोलन बनाने के लिए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में पौधरोपण को जनांदोलन बनाने के लिए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया। इन चौपालों के जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामसभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन किया जा रहा है। अब तक 14,318 गांवों में चौपाल का गठन व आयोजन किया जा चुका है।

इन ग्रीन चौपालों में शामिल होने वाले लोगों से वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले पौधरोपण अभियानों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन्हें तैयारी से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। ग्रीन चौपालें ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों आदि को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही हैं।

प्रधान की अध्यक्षता में ग्रीन चौपाल, पंचायत सचिव बनाए गए संयोजक ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सेक्शन या बीट अधिकारी सदस्य सचिव तथा ग्राम पंचायत सचिव संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा तीन ग्राम पंचायत सदस्य (न्यूनतम एक महिला सदस्य), स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सहायिका, प्रगतिशील कृषक, पर्यावरणविद् या स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि व जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि चौपाल के सदस्य बनाए गए हैं।