7 दिनों में योगी सरकार देने जा रही गुड न्यूज, 23 लाख बच्चों के खातों में भेजेगी रुपए

संक्षेप: यूपी में योगी सरकार अगले सात दिनों में 23 लाख बच्चों को गुड न्यूज देगी। 23 लाख बच्चों के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म के राशि जारी कर देगी। इनमें से 10 लाख बच्चों के खातों में अगले दो दिनों के भीतर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।

यूपी में सीएम योगी ने बच्चों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। योगी सरकार अगले सात दिनों में 23 लाख बच्चों के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म के राशि जारी कर देगी। इनमें से 10 लाख बच्चों के खातों में अगले दो दिनों के भीतर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठंड की दस्तक के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय स्कूलों के सभी बच्चों को गर्म यूनिफॉर्म दिलाने के उद्देश्य से खातों में पैसे भेजने की कवायद शुरू कर दी है।

इसके तहत बच्चों के यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्टेशनरी के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से धनराशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक एक करोड़ तीन लाख 25 हजार बच्चों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है, जबकि अगले सात दिनों में शेष 23 लाख बच्चों के खातों में भी राशि पहुंचाई जाएगी।

धनराशि भेजने की प्रगति की समीक्षा की गई सोमवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय में इसको लेकर समीक्षा बैठक की। जिसमें परिषदीय और मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के बच्चों को जूता-मोजा, यूनिफार्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए धनराशि भेजने की प्रगति की समीक्षा की गई।