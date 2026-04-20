यूपी के नए शहरी क्षेत्र में सड़क बनाने का मानक बदलने जा रही योगी सरकार, जानें क्या करेगी
यूपी में योगी सरकार नए शहरी क्षेत्र में सड़क बनाने का मानक बदलने जा रही है।सीवर और जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन न पड़ने वाले क्षेत्रों में केवल इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई जाएंगी। इसकी सुविधा जहां हो जाएगी, वहां सीसी रोड बनेंगे।
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नए शहरी क्षेत्रों में सड़क बनाने का मानक बदलने जा रही है। सीवर और जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन न पड़ने वाले क्षेत्रों में केवल इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई जाएंगी। इसकी सुविधा जहां हो जाएगी, वहां सीसी रोड बनेंगे। उच्चाधिकारियों का मानना है कि इससे सड़कें बनने के बाद बार-बार काटी नहीं जाएंगी और विभागीय पैसे की बचत होगी। दरअसल, सीवर और जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन के बिना सीसी रोड बन जाने से बाद में सड़कें खोदी जाती हैं। इससे लोगों को असुविधा होती है और दोहरा खर्च भी पड़ता है। इसी सब से बचने के लिए यह कदम उठाने जाने की तैयारी है।
नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र की रास्ते और गलियों में सड़कों का निर्माण कराता है। इसके लिए निकायों को हार साल भारी-भरकम बजट दिया जाता है। इसके बावजूद इसके जरूरतभर सड़कें नहीं बन पाती हैं। इसीलिए उच्चस्तर पर हुई बैठक में सड़कें बनाने के लिए नए सिरे से मानक तय करने पर सहमति बनी है। नगर विकास विभाग को इसके लिए जरूरी सुझाव भेज दिए गए हैं। इसके मुताबिक ऐसी सड़कें, रास्तें और गलियां जिनमें सीवर या जलापूर्ति संबंधी काम नहीं हुए हैं वहां यथासंभव इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया जाए।
सड़क सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए जाएं
जिन गलियों में सीवर या जलापूर्ति संबंधी काम हो चुके हैं वहां सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों पर आवश्यक रोड साइनेज लगाए जाएं। सड़क सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। शहरी क्षेत्र की सड़कों में डार्क स्पॉट और बलैक स्पॉट चिह्नित किए जाएं। स्पीड ब्रेकर के स्थान स्पीड टेबल बनाए जाएं, जिससे खासकर बुजुर्गों को आने-जाने में किसी तरह की समस्या न हो। स्पीड ब्रेकर की वजह से परेशानियां होने की बात सामने आई है। इन सभी तरह की परेशानियों को दूर करने की कोशिश में नगर विकास विभाग में लगा रहा हुआ।
नए मानक के आधार पर सड़कें बनाई जाएं
नगर विकास विभाग अब इसके आधार पर निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है, जिससे नए मानक के आधार पर सड़कें बनाई जाएं। इससे एक ही सड़क को बार-बार बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा और जहां सड़कें नहीं बनी हैं, वहां बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। सड़कें बन जाने के बाद लोगों को आने-जाने में हो रही समस्या दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें