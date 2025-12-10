योगी सरकार 410 ग्राम पंचायतों में करने जा रही यह काम, गांव में जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी

संक्षेप: योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी की 410 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं का आयोजन करने जा रही है। यह पाठशालाएं 12 से 29 दिसम्बर के बीच आयोजित की जाएंगी। अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाएंगे।

यूपी की योगी सरकार ने गांवों के किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाया है। किसानों को कृषि की नई तकनीकी और फसलों के उत्पादन बढ़ाने के साथ खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए लखीमपुर खीरी की 410 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह पाठशालाएं 12 से 29 दिसम्बर के बीच आयोजित की जाएंगी। अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाएंगे। पाठशालाओं में कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पशुपालन व उद्यान विभाग के अफसर भी शामिल होंगे।

उपकृषि निदेशक गिरीश चन्द ने बताया कि किसानों की बात किसानों के साथ के उद्देश्य से किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायतों में 12 से 29 दिसंबर के बीच किसान पाठशाला आयोजित की जाएंगी। कृषि विभाग की तकनीकी टीम गांव-गांव जाकर जाकर किसानों को जागरूक करेगी। पशुपालन और उद्यान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी किसान पाठशाला में शामिल रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान बताएंगे। पाठशालाओं के माध्यम से कृषि व कृषि से सम्बन्धित अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। लाभ पाने में आ रही दिक्कतों को दूर कराया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिवसीय किसान पाठशाला का आयोजन दो से शाम पांच बजे तक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, कृषि कल्याण केन्द्र, साधन सहकारी समितियों में किया जाएगा। किसानों से पाठशाला में शामिल होने की अपील की गई है।