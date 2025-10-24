Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYogi government increases marriage grant amount for daughters of laborers
योगी सरकार ने बेटी के विवाह अनुदान की रकम बढ़ाई, अब इतनी धनराशि मिलेगी

योगी सरकार ने बेटी के विवाह अनुदान की रकम बढ़ाई, अब इतनी धनराशि मिलेगी

संक्षेप: यूपी में योगी सरकार ने श्रमिकों की बेटी के विवाह की अनुदान राशि बढ़ाई है। यूपी सरकार अब 55 हजार की जगह 65 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। करीब डेढ़ साल से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था।

Fri, 24 Oct 2025 01:51 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
योगी सरकार ने श्रमिकों की बेटी के विवाह की अनुदान राशि बढ़ा दी है। अब 55 हजार की जगह 65 हजार की आर्थिक मदद मिलेगी। करीब डेढ़ साल से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है, जिसके बाद बढ़ी रकम श्रमिक पा सकेंगे। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 13 अक्तूबर को शासनादेश जारी किया। योजना का लाभ एक साल से अधिक समय से पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। श्रमिक की दो कन्याओं को ही शादी अनुदान का लाभ मिलता है। तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना की हकदार हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए शादी होने के छह माह के भीतर आवेदन कर सकेंगे। अभी आवेदन की समय सीमा 3 माह ही थी। श्रमिक यदि बेटी की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करता है तो इसकी भी शर्त है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 11 जोड़ों की शादी होनी चाहिए। पात्र श्रमिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 15 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं।

अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलेंगे 75 हजार रुपये : अंतर्जातीय विवाह को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुदान की राशि को 61 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। श्रमिक की बेटी या पंजीकृत महिला श्रमिक योजना का लाभ ले सकेंगी।

सामूहिक विवाह आयोजन की राशि 15 हजार : सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने वाली श्रमिक की कन्या या महिला श्रमिक को 85 हजार रुपये नकद मिलेंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपये शादी के आयोजन और उपहार के लिए मिलेंगे। पहले 7000 रुपये आयोजन और 5000 रुपये पोशाक के लिए मिलते थे।

श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया कि कन्या विवाह सहायता योजना की नई अधिसूचना 13 अक्तूबर को जारी हुई है, जिसमें अनुदान की राशि बढ़ाए जाने के साथ की सहूलियतें भी दी गई हैं। 365 दिन या उससे अधिक समय से पंजीकृत श्रमिक योजना का लाभ उठा सकेंगे।

