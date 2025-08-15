यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में योगी सरकार, राज्यभर में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ी

यूपी में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद से योगी सरकार अलर्ट मोड में है। राज्यभर के पोल्टी फार्म की निगरानी बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा रामपुर के आसपास स्थित पोल्टी फार्मों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के रामपुर के दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद 20 हजार से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर यूपी की योगी सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य भर के पोल्ट्री फार्मों की निगरानी और निरीक्षण बढ़ा दिया है। पॉज़िटिव मामलों का पता चलने के बाद पशुपालन विभाग ने फार्मों के आसपास एक से दस किलोमीटर के क्षेत्र में निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्थिति नियंत्रित है और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थिति सामान्य बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य सभी जिलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। तीसरे फार्म से मृत पक्षियों के नमूने जाँच के लिए भोपाल भेजे गए हैं और एक-दो दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री के अतिरक्ति निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पोल्ट्री फार्मों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमा से सटे बिलासपुर, रामपुर और स्वार की सीमाओं को सील कर दिया गया है। महाराजा पोल्ट्री फार्म को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद इसे सील कर दिया जाएगा।