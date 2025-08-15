Yogi government in alert mode regarding bird flu in UP, monitoring of poultry farms increased across the state यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में योगी सरकार, राज्यभर में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government in alert mode regarding bird flu in UP, monitoring of poultry farms increased across the state

यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में योगी सरकार, राज्यभर में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ी

यूपी में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद से योगी सरकार अलर्ट मोड में है। राज्यभर के पोल्टी फार्म की निगरानी बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा रामपुर के आसपास स्थित पोल्टी फार्मों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

Yogesh Yadav लखनऊ वार्ताFri, 15 Aug 2025 04:13 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में योगी सरकार, राज्यभर में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ी

उत्तर प्रदेश के रामपुर के दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद 20 हजार से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर यूपी की योगी सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य भर के पोल्ट्री फार्मों की निगरानी और निरीक्षण बढ़ा दिया है। पॉज़िटिव मामलों का पता चलने के बाद पशुपालन विभाग ने फार्मों के आसपास एक से दस किलोमीटर के क्षेत्र में निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्थिति नियंत्रित है और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थिति सामान्य बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य सभी जिलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। तीसरे फार्म से मृत पक्षियों के नमूने जाँच के लिए भोपाल भेजे गए हैं और एक-दो दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री के अतिरक्ति निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पोल्ट्री फार्मों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमा से सटे बिलासपुर, रामपुर और स्वार की सीमाओं को सील कर दिया गया है। महाराजा पोल्ट्री फार्म को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद इसे सील कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:14 हजार और मुर्गियों की मौत, बर्ड फ्लू को लेकर योगी ने चेताया- लापरवाही न हो

उन्होंने कहा कि मंगलवार को स्वार तहसील के शर्मा पोल्ट्री फार्म से पक्षियों की मौत की सूचना मिली। नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं और एक-दो दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो केंद्र सरकार की कार्ययोजना के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पक्षियों की मौत की पहली सूचना रामपुर के कैप्टन पोल्ट्री फार्म से मिली। मामले की जाँच की गई और नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान प्रयोगशाला भेजे गए, जहाँ से रिपोर्ट मिली कि ये मौतें बर्ड फ्लू के कारण हुई हैं।

Yogi Government UP Government Up Government News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |