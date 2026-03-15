ऐक्शन में योगी सरकार, मंत्री स्वतंत्रदेव ने ली बैठक; 15 जून से पहले हर हाल में पूरा होगा ये काम

मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि सभी अभियंता और संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी इंजीनियरों की तैनाती समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून में आने वाली बाढ़ को लेकर योगी सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सभागार में बाढ़ से संबंधित कार्यों की तैयारी और प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में देवीपाटन मंडल के अंतर्गत गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या मंडल के अंतर्गत बाराबंकी, अयोध्या और अम्बेडकरनगर जनपदों में बाढ़ सुरक्षा और बचाव के कामों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ बचाव से संबंधित सभी आवश्यक कार्य 15 जून से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिए जाएं ताकि संभावित बाढ़ की स्थिति में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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उन्होंने कहा कि सभी अभियंता और संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें। जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी इंजीनियरों की तैनाती समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों को पूरी संवेदनशीलता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ संपादित किया जाना चाहिए, ताकि जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समीक्षा बैठक में मंत्री ने पिछले नौ वर्षों में इन क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के लिए कराए गए कामों और उनके प्रभाव का भी आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्व में कराए गए कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं।

प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनिल गर्ग ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने जनपदों में क्रिटिकल स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत और सुदृढ़ीकरण काम तत्काल कराए जाएं। साथ ही संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और अन्य संसाधनों का पर्याप्त रिजर्व स्टॉक भी उपलब्ध रखा जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, जिससे आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।