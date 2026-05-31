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योगी सरकार ऐक्शन में, कई विभागों में ताबड़तोड़ तबादले; 30 BSA, 5 CMO के बाद 28 DIOS बदले

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ
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विभिन्न विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। शनिवार से रविवार के बीच ही अलग-अलग विभागों में ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। अब 28 जिला विद्यालय निरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है।

योगी सरकार ऐक्शन में, कई विभागों में ताबड़तोड़ तबादले; 30 BSA, 5 CMO के बाद 28 DIOS बदले

UP Transfer-Posting News : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। शनिवार से रविवार के बीच ही अलग-अलग विभागों में ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। शनिवार को 30 बीएसए, 6 आबकारी उपायुक्त, कई विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट और डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद 5 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। प्रदेश की जेलों में तैनात 7 फार्मासिस्ट और पीडब्ल्यूडी में तैनात कई जूनियर इंजीनियरों के तबादले को लेकर भी आदेश जारी हुए हैं। इस बीच संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी इधर से उधर किए जाने की सूचना मिली है। 28 जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को इधर से उधर किया गया है।

जारी आदेशों के अनुसार शिवलाल को मुरादाबाद का प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मनोज कुमार द्विवेदी-प्रथम को कानपुर नगर का प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, राजेश कुमार आर्य को आजमगढ़ का प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और राकेश कुमार को आगरा का प्रभारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया है। कामता राम पाल को अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज और इसी पद पर रहे मनोज कुमार द्विवेदी को बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन पर नई तैनाती मिली है।

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इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया देवेंद्र कुमार गुप्ता, अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली मुन्ने अली, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर राजेश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर राकेश कुमार, प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ नवल किशोर, जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर माया राम, जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ राजेश कुमार, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार और जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेंद्र कुमार को शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक), प्रयागराज से संबद्ध किया गया है।

कु.रेखा दिवाकर को अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली, प्रताप नारायण सिंह को प्रभारी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ, धमेन्द्र शर्मा को बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन पर, भाष्कर मिश्रा को अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी, राकेश कुमार पांडेय को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, अयोध्या तथा प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मंडल, राजेश कुमार वर्मा को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक झांसी/ चित्रकूट के पद पर नई तैनाती मिली है।

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बागपत के जिला विद्यालय निरीक्षक रहे राघवेंद्र सिंह को मथुरा का नया जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक रहे देवेंद्र कुमार पांडेय को लखनऊ का नया जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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