योगी सरकार ने पेंशन में लागू किया नया सिस्टम, अब खाते में आएंगे इतने रुपए
योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में नई व्यवस्था लागू की है। तीन महीने की पेंशन अब एक साथ मिलने की बजाए दो किस्तों में मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत तीन महीने की कुल 3000 रुपये की पेंशन दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है उन्हें यह करा लेना चाहिए।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत अब तीन महीने की पेंशन एक साथ मिलने के बजाय दो किस्तों में दी जाएगी। दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतराल रहेगा। प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे। जिले में 68 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
मथुरा की जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि वृद्धा पेंशन की धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत होगी। नई व्यवस्था के तहत तीन महीने की कुल 3000 रुपये की पेंशन दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की त्रैमासिक पेंशन में राज्य और केंद्र सरकार का अंश 1500-1500 रुपये दिए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये मिलते हैं। उन्होंने सभी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से कहा है कि जिनके बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं है वे उनको आधार से अवश्य लिंक करा लें, ताकि डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलने में कोई बाधा न आए।
क्या है पात्रता के नियम
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाती है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होता है।
पेंशन सत्यापन में गलत रिपोर्ट लगाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
वहीं अभी हाल ही में गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लॉक की ग्राम पंचायत अधिकारी प्रिया साहनी को वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में गलत रिपोर्ट लगाने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने समेत अन्य आरोपों में निलंबित कर दिया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने शनिवार को निलंबन आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी प्रिया साहनी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के निर्देश दिए हैं। प्रकरण की जांच सहायक विकास अधिकारी पंचायत, भटहट को सौंपी गई है। जांच अधिकारी को एक पखवारे के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत अधिकारी को खजनी विकास खंड से संबंद्ध किया गया है। बिना पूर्व अनुमति वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें