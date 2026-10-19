योगी सरकार ने पेंशन में लागू किया नया सिस्टम, अब खाते में आएंगे इतने रुपए

योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में नई व्यवस्था लागू की है। तीन महीने की पेंशन अब एक साथ मिलने की बजाए दो किस्तों में मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत तीन महीने की कुल 3000 रुपये की पेंशन दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है उन्हें यह करा लेना चाहिए।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत अब तीन महीने की पेंशन एक साथ मिलने के बजाय दो किस्तों में दी जाएगी। दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतराल रहेगा। प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे। जिले में 68 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

मथुरा की जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि वृद्धा पेंशन की धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत होगी। नई व्यवस्था के तहत तीन महीने की कुल 3000 रुपये की पेंशन दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की त्रैमासिक पेंशन में राज्य और केंद्र सरकार का अंश 1500-1500 रुपये दिए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये मिलते हैं। उन्होंने सभी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से कहा है कि जिनके बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं है वे उनको आधार से अवश्य लिंक करा लें, ताकि डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलने में कोई बाधा न आए।

क्या है पात्रता के नियम 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक हजार रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाती है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होता है।