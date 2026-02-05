Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government has taken strong action against three SDM PCS officers in connection with a land scam; they suspended
यूपी के 3 SDM पर योगी सरकार का तगड़ा ऐक्शन, सस्पेंड; जानें पूरा मामला

यूपी के 3 SDM पर योगी सरकार का तगड़ा ऐक्शन, सस्पेंड; जानें पूरा मामला

संक्षेप:

योगी सरकार ने 3 पीसीएस अफसरों पर तगड़ा ऐक्शन लिया है। चंदौली में पं. दीन दयाल उपध्याय नगर में 20 आरसी प्रपत्र नोटिस जारी होने के बाद भी वापस लिए जाने के आरोप में विराग पांडेय मौजूदा समय एसडीएम गाजियाबाद, लालता प्रसाद एसडीएम बुलंदशहर और सतीश कुमार एसडीएम एटा को सस्पेंड कर दिया है।

Feb 05, 2026 07:45 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार ने पीसीएस अफसरों के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन लिया है। चंदौली में पं. दीन दयाल उपध्याय नगर में 20 आरसी प्रपत्र नोटिस जारी होने के बाद भी वापस लिए जाने के आरोप में तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विराग पांडेय मौजूदा समय एसडीएम गाजियाबाद, लालता प्रसाद एसडीएम बुलंदशहर और सतीश कुमार एसडीएम एटा में तैनात हैं। ये तीनों अधिकारी चंदौली में तहसीलदार के पद पर तैनात थे। निलंबन अवधि में तीनों राजस्व परिषद से संबद्ध रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज की ओर से गुरुवार को इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी चंदौली पं दीन दयाल उपाध्याय नगर में तहसील स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (1) के निस्तारित पत्रावालियों की जांच में पाया कि तसीलदारों द्वारा बेदखली की 20 नोटिस को वापस ले लिया गया है। ये भूमि खलिहान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, नवीन परती और बंजर श्रेणी की बेशकीमती हैं।

जिलाधिकारी ने इसके लिए एडीएम (न्यायिक) चंदौली, एसडीएम चकिया और अतिरिक्त एसडीएम चंदौली की तीन सदस्यीय समिति बनाते हुए इसकी जांच कराई गई। इसमें पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार विराग पांडेय मौजूदा समय एसडीएम गाजियाबाद, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी लालता प्रसाद मौजूदा समय एसडीएम बुलंदशहर और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मौजूदा समय एसडीएम एटा सतीश कुमार ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। इनके द्वारा की गई गड़बड़ी की वजह से सार्वजनिक गांव सभा व अररक्षित श्रेणी की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में आदेश भी पारित किए गए।

ये भी पढ़ें:यूपी में फरवरी के लिए फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जानें कब तक बंटेगा

इससे सरकारी भूमि की भारी क्षति हुई है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सचिव नियुक्ति ने इन तीनों पीसीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबत कर दिया है। इनके खिलाफ वाराणसी के मंडलायुक्त को जांच सौपी गई है। इसके साथ ही जांच अधिकारी के समक्ष आरोप के समर्थन में पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी तहसीलदार पं दीन दयालय उपाध्यक्ष नगर को नामित किया गया है। निलंबन के दौरान ये तीनों अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP PCS अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |