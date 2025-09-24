Yogi government has taken action against the Deputy Commissioner of State Tax, suspending Shraddha Kumari राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर पर योगी सरकार ने लिया ऐक्शन, श्रद्धा कुमारी को किया सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Yogi government has taken action against the Deputy Commissioner of State Tax, suspending Shraddha Kumari

राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर पर योगी सरकार ने लिया ऐक्शन, श्रद्धा कुमारी को किया सस्पेंड

यूपी में राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ योगी सरकार ने  ऐक्शन लिया है। बरेली की फर्म को गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पहुंचाने पर बरेली में तैनात तत्कालीन सहायक आयुक्त राज्य कर श्रद्धा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:05 AM
राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर पर योगी सरकार ने लिया ऐक्शन, श्रद्धा कुमारी को किया सस्पेंड

योगी सरकार ने राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की है। बरेली की फर्म को गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पहुंचाने पर बरेली में तैनात तत्कालीन सहायक आयुक्त राज्य कर श्रद्धा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। राज्य कर विभाग के विशेष सचिव श्याम प्रकाश नारायण ने मंगलवार को आदेश जारी किया। श्रद्धा मौजूदा समय में प्रयागराज में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं।

श्रद्धा कुमारी पर आरोप है कि बरेली में रजिस्टर्ड फर्म कन्हैया इंटरप्राइजेज के डीम्ड अप्रूवल होने के बाद फील्ड विजिट रिपोर्ट में फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की सिफारिश के बाद भी रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया। जिसकी वजह से फर्म ने 1.78 करोड़ रुपये के टैक्स को आईटीसी से सेटऑफ कर दिया। जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान हुआ है।

यूपी में इससे पहले सरकार को क्षति पहुंचाने के आरोप में दो राज्य कर अधिकारियों रायबरेली में सहायक आयुक्त रितेश कुमार बरनवाल, उपायुक्त मनीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपों की जांच अपर आयुक्त कानपुर सेमुअल पाल एक महीने में करेंगे और रिपोर्ट देंगे। निलंबन अवधि में मनीष कुमार और रितेश बरनवाल संयुक्त आयुक्त राज्य कर कार्यालय, बांदा से सम्बद्ध किया गया। इसके अलावा देवेन्द्र सिंह तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक) देंद्र सिंह के खिलाफ भी विभागीय जांच बिठाई गई। उन पर आरोप है कि मामला सामने आने पर देवेन्द्र सिंह ने इस गड़बड़ी को राज्य कर मुख्यालय तथा केन्द्रीय जीएसटी के संबंधित अधिकारियों को तत्परता से अवगत नहीं कराया। यही नहीं राजस्व को संरक्षित करने के लिए त्वरित कार्यवाही भी नहीं की। इस कारण उन पर भी विभागीय जांच सैमुअल पाल एन कर रहे हैं।

UP News Today Up News Yogi Sarkar अन्य..
