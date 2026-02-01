Hindustan Hindi News
सीएम योगी का बड़ा ऐक्शन, यूपी में 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की रोकी गई सैलरी, जानें वजह

संक्षेप:

भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया है।

Feb 01, 2026 10:20 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया है। ये वह कर्मचारी हैं, जिनसे उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैलरी रोकते हुए यूपी सरकार ने कहा, जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दर्ज कराएंगे तब तक उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए थे निर्देश

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक सभी अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की डिटेल अपलोड कर दें, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन ने सैलरी रोकने का आदेश जारी किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संपत्ति का विवरण न देने वालों में हर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और अन्य बड़े विभागों के कर्मचारियों के नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं।

जल्द संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो हो सकती है कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर सैलरी रोकने के बाद भी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

शिक्षकों को चल अचल संपत्ति का पोर्टल पर ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य है। फर्रुखाबाद प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भूपेश पाठक ने बताया कि बीएसए ने कहा कि इस माह किसी का वेतन नहीं रुकेगा। इसके बाद सभी को चल अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना होगा। इस दौरान मौसम को देखते हुये स्कूल का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे करने की मांग की गई। स्कूलों के बकाया बिजली बिल भुगतान का भी मुद्दा उठाया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
