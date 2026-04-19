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शहरों में उग्र बंदरों को लेकर योगी सरकार ने बनाया प्लान, लोगों को मिलेगी राहत

Apr 19, 2026 04:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में शहरों में उग्र बंदरों को लेकर योगी सरकार ने प्लान बनाया। अब बंदर प्रबंधन को वृक्षारोपण अभियान-2026 की कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है। उग्र बंदरों के लिए हर शहर में कपि वन बनाए जाएंगे।

शहरों में उग्र बंदरों को लेकर योगी सरकार ने बनाया प्लान, लोगों को मिलेगी राहत

UP News: मानव-बंदर संघर्ष रोकने पर सरकार का खास फोकस है। हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग ने इसके लिए कार्ययोजना बनाई है। वहीं अब बंदर प्रबंधन को वृक्षारोपण अभियान-2026 की कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है। उग्र बंदरों के लिए हर शहर में कपि वन बनाए जाएंगे। शहरी आबादी से बाहर न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि पर इसे बनाया जाएगा। इसमें ऐसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिन पर पूरे साल पर्याप्त फलों की उपलब्धता रहे। योगी सरकार ने इस प्लान से लोगों को राहत मिलेगी।

वन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान-2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इस साल भी 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि वृक्षारोपण अभियान के लिए तैयार कार्ययोजना का बंदर प्रबंधन भी हिस्सा है। दरअसल वन विभाग द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर बंदरों का आतंक रोकने को तैयार की गई प्लानिंग में बंदरों को उसी जिले के वन क्षेत्र में छोड़े जाने की बात कही गई है, जहां से उसे पकड़ा जाए। इससे पहले मानव-बंदर के संघर्ष वाले स्थान चिह्नित होंगे और आतंक फैलाने वाले बंदरों की संख्या का भी आकलन किया जाएगा। हर जगह ऐसे वन क्षेत्रों की उपलब्धता न होने की कमी को अब कपि वन पूरा करेंगे।

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इन प्रजातियों के लगेंगे पौधे

ऐसे वन सभी नगर निगमों तथा नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। उग्र बंदरों के बेहतर प्रबंधन के लिए आबादी क्षेत्र से बाहर फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इन वनों में बड़हल, आम, जामुन, अमरूद, बेल, गूलर, कटहल, बेर, शहतूत, पीपल, अंजीर आदि के ऐसे फलदार पौधे लगेंगे, जिनसे सालभर फलों की उपलब्धता रहे। इस साल वृक्षारोपण अभियान के दौरान महर्षि चरक वन, समृद्धि वन, वंदेमातरम वाटिका सहित अन्य वाटिकाएं स्थापित किए जाने की योजना है। बता दें कि अयोध्या सहित कुछ स्थानों पर बंदरों के लिए स्थल तो चिह्नित किए गए थे, मगर सभी शहरों में आबादी से बाहर ऐसे वनों की स्थापना पहली बार प्रस्तावित की गई है।

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कम होगा बंदर का आतंक

वन सभी नगर निगमों तथा नगर पालिका क्षेत्र में कपि वन स्थापित किए जाने से बंदरों का आतंक कम होगा। दरअसल, उग्र बंदर को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। ऐसी घटना भी देखने को मिली है कि बंदर ने किसी घायल कर दिया। बंदर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कपि वन से राहत मिलेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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