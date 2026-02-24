योगी सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में बनाया नया नियम, आधार के साथ अब ये भी अनिवार्य

रजिस्ट्री कार्यालय के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैन का रियल-टाइम ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, जबकि पुराना सिस्टम यह था कि पहले जिनके पास पैनकार्ड नहीं होता था, वे फॉर्म 60 भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। अब सरकार ने रजिस्ट्री में फॉर्म 60 के विकल्प को समाप्त कर दिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में आधार कार्ड के बाद अब पैनकार्ड भी अनिवार्य कर दिया है। क्रेता-विक्रेता की हैसियत और टैक्स की चोरी पर नजर रखने के लिए ऐसा किया गया है। ताकि क्रेता-विक्रेता निबंधन विभाग को अंधेरे में रखकर जमीन की रजिस्ट्री न करा पाएं। करीब एक महीने पहले राजस्व विभाग की तरफ से उप निबंधन कार्यालयों की कराई गई जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई थी कि जमीन की रजिस्ट्री में पैनकार्ड अनिवार्य न होने अथवा गलत पैन नंबर्स का उपयोग किए जाने से राजस्व की हानि हो रही थी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब राज्य में जमीन, मकान, फ्लैट या किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैनकार्ड को अनिवार्य कर दिया है। क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए यह नियम समान रूप से लागू होगा।

अब केवल पैन नंबर देना पर्याप्त नहीं होगा रजिस्ट्री कार्यालय के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैन का रियल-टाइम ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, जबकि पुरानी व्यवस्था यह थी कि पहले जिनके पास पैनकार्ड नहीं होता था, वे फॉर्म 60 भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। अब सरकार ने रजिस्ट्री में फॉर्म 60 के विकल्प को समाप्त कर दिया है। बिना वैध पैनकार्ड के अब संपत्ति का पंजीकरण संभव नहीं होगा। इसके अलावा अब सिर्फ सेल डीड ही नहीं, दान विलेख (गिफ्ट डीड), विनिमय पत्र (एक्सचेंज डीड) और अन्य प्रकार के हस्तांतरण दस्तावेजों में भी पैनकार्ड लगाना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पक्षकार अपनी वास्तविक आय या निवेश के स्रोत को छिपा न सके। माना जा रहा है कि इससे बेनामी संपत्ति और काले धन के निवेश पर प्रभावी रोक लगेगी।

यह सख्ती विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में संदिग्ध विदेशी फंडिंग और बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए शुरू की गई थी, जिसे अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार, 45 लाख या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति की खरीद, बिक्री या गिफ्ट की जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा सीधे विभाग को भेजी जाएगी।

अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के वक्त लगने वाले दस्तावेज -गांव की खतौनी, खसरा, संपत्ति का नक्शा, संपत्ति का जियो टैग फोटो, संपत्ति का नक्शा-नजरी, संपत्ति का रूट चार्ट, मकान का नक्शा।

-विक्रेता की तरफ से दिए जाने वाले दस्तावेज-आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो, लेन-देन का विवरण।

-क्रेता की तरफ से दिए जाने वाले दस्तावेज-आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो, पैसे के लेन-देन के लिए चेक, ड्रॉफ्ट या बैंक के माध्यम से दिया गया पैसा। साथ ही दो गवाहों के आधार कार्ड व फोटो।

-दान विलेख में लगने वाले दस्तावेज-बैनामे में लगने वाले सभी दस्तावेज के बाद परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें दानग्रहिता व दानदाता का संबंध पता चल सके। इसके साथ-साथ पैनकार्ड लगाने से क्रेता व विक्रेता के खाते से जो लेन-देन हुआ है, उसका पता चल जाता है।