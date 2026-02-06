यूपी रोडवेज के इन ड्राइवर और कंडक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी, योगी सरकार की सौगात
योगी सरकार ने जनता सेवा योजना के तहत चल रही बसों के चालकों/परिचालकों को योगी सरकार ने सौगात दी है। अब यूपी रोडवेज में इस योजना के ड्राइवर और कंडक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई।
यूपी परिवहन निगम में गांवों में बसों के प्रभावी संचालन के लिए जनता सेवा योजना के तहत चल रही बसों के चालकों/परिचालकों को योगी सरकार ने सौगात दी है। यूपी रोडवेज के इस योजना में अब इन ड्राइवर और कंडक्टरों के मानदेय में 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है।
यह जानकारी देते हुए यूपी परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जनता सेवा में अभी तक संविदा चालकों एवं परिचालकों को प्रति किलोमीटर 2.18 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा था। नए निर्णय के अनुसार अब उन्हें 2.32 रूपये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जाएगा। परिवहन निगम द्वारा इस प्रकार उनके मानदेय में 14 पैसे प्रति किमी की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से बस संचालकों एवं संबंधित सेवा प्रदाताओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा, जिससे बसों का नियमित, सुरक्षित एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, आम नागरिकों को बेहतर एवं निरंतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जनसाधारण को किफायती, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाती रहेगी। ग्रामीण अंचलों में संचालित माननीय मुख्यमंत्री जनता सेवा की बसों का किराया साधारण बसों की तुलना में 20 प्रतिशत कम है, इससे यात्रियों को कम किराए में अपने गंतव्य तक आवागमन की सुविधा मिल रही है।
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी जनता सेवा बस योजना ग्रामीण परिवहन को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जनता सेवायोजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 20 क्षेत्रों में अनुमन्य 395 मार्गों पर कुल 299 बसों का संचालन परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है।
