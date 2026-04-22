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योगी सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया, इस विभाग के 14 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ

Apr 22, 2026 08:25 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददात
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब मूल वेतन का 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। परिवहन निगम के करीब 14 हजार नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

योगी सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया, इस विभाग के 14 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ

UP Government Order: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नियमित कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों का सरकार ने महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब मूल वेतन का 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। परिवहन निगम के करीब 14 हजार नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव, परिवहन अर्चना अग्रवाल की ओर से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। निगम के पूर्णकालिक कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेतनमान में 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की स्वीकृति एक जनवरी 2026 से प्रदान की गई है। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी की ओर से इस बढ़ोतरी हरी झंडी दे दी गई है। फिलहाल, इसके लिए कोई एरियर अनुमन्य नहीं होगा।

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यूपी सरकार ने देगी वित्तीय सहायता

भविष्य में महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्तों के भुगतान की अनुमति के लिए निगम प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पुन: प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के सामने रखेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का वित्तीय भार उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम स्वयं अपने संसाधनों से उठाएगा। राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस निर्णय से परिवहन निगम कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है।

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श्रमिकों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के साथ मिलेगी पगार

वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद में उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के साथ तय की गई है। अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की अब न्यूनतम मजदूरी 12 हजार 241 रुपए तय की गई है। इसमें 765 रुपए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के मिलेंगे। कुल न्यूनतम मजदूरी 13 हजार आठ रुपए होगी। अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब 13 हजार 464 रुपए निर्धारित की गई है। इसमें 842 रुपए परिवर्तनीय भत्ते के रूप में जुड़ेंगे। जिसे मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 14 हजार 306 रुपए होगी। कुशल श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब 15 हजार 82 रुपए तय की गई और 943 रुपए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इस श्रेणी के श्रमिकों के लिए मासिक कुल न्यूनतम मजदूरी अब 16 हजार 25 रुपए होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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