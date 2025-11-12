यूपी की कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा फैसला, नाइट शिफ्ट में काम करने की मिली इजाजत
संक्षेप: यूपी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अब उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति द्वारा यूपी कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लागू किया है।
कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिलाएं रात्रिकालीन पाली (नाइट शिफ्ट) में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा जारी बयान के अनुसार, घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए जाएंगे।
यह निर्णय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के पहले सप्ताह में मंजूरी देने के बाद लिया गया है। नए प्रावधानों के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लिखित सहमति देनी होगी, जिसे राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत किया जाएगा। सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्ड की तैनाती को अनिवार्य किया है।
महिलाएं अपनी सहमति से लगातार छह घंटे तक बिना किसी ब्रेक के कार्य कर सकती हैं। महिलाओं के लिए ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसका भुगतान दोगुनी मजदूरी दर से किया जाएगा। साथ ही अब महिलाएं सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी काम कर सकेंगी। पहले उन्हें केवल 12 श्रेणियों में ही काम करने की अनुमति थी।
मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह कदम महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विस्तार और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे महिलाएं अब हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगी।