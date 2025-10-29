Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyogi government has given a big relief to entrepreneurs they will no longer have to go to jail for industrial crimes
योगी सरकार ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत, औद्योगिक अपराधों के लिए अब नहीं जाना होगा जेल

योगी सरकार ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत, औद्योगिक अपराधों के लिए अब नहीं जाना होगा जेल

संक्षेप: इसमें पहले नियमों के छोटे-छोटे उल्लंघनों पर जेल या सजा का प्रावधान था। अब भारी जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों और प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक मौके उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं।

Wed, 29 Oct 2025 09:40 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में करीब 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था में सजा की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में व्यापार को करना आसान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके लिए लाइसेंस औपचारिकताएं सरल होंगी, निरीक्षण-प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निवेशकों को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन से मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में छह माह के कारावास की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हजार और दोबारा उल्लंघन पर दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यादेश में प्रावधानों के अनुसार आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, गन्ना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और पंचायत अधिनियम जैसे कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले नियमों के छोटे-छोटे उल्लंघनों पर जेल या सजा का प्रावधान था।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में बिना प्लानिंग के बस्तियां बसाने वालों को सीएम योगी की चेतावनी

उसके स्थान पर अब भारी जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जाएगी। इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पर पहली बार 75 हजार और दूसरी बार दो लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये से लेकर एक करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। औद्योगिक शांति मजदूरी का यथासमय भुगतान न करने के नियमों का उल्लंघन पर जांच के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |