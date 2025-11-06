Hindustan Hindi News
लखनऊ से सटे 10 जिलों के ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, किसे मिलेगा फायदा?

संक्षेप: मुख्यमंत्री की मुख्यालयों से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा जल्दी ही अस्तित्व में आने वाली है। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी।  

Thu, 6 Nov 2025 07:49 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
योगी सरकार राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सुविधा देने जा रही है। इसके लिए परिवहन सेवा जल्दी ही अस्तित्व में आएगी। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसकी तारीख पहले 15 नवम्बर तय की गई थी लेकिन कुछ रूटों को लेकर बदलाव हो रहा है। इस वजह से सम्भवत: दिसम्बर के पहले हफ्ते से यह सेवा शुरू हो सकती है।

परिवहन निगम इन बसों का किराया भी कम रखेगा ताकि ग्रामीण इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। कुछ जिलों से लगातर मांग होती रही थी कि जिला मुख्यालयों से बड़े ब्लॉक, तहसील तक बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। इस पर निगम ने निरीक्षण कराया था कि किस ग्रामीण इलाके तक कहां से बस सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवहन विभाग के स्थापना दिवस पर जनता बस सेवा चलाने की घोषणा की थी।

इसको देखते हुए ही पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव ,कानपुर, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी समेत 10 जिलों के बड़े ग्रामीण इलाके, तहसील व ब्लॉक इस सेवा से आपस में जुड़ जाएंगे। एआरएम अमर नाथ के मुताबिक कुछ रूट दो-दो बार आ गए है। इसलिए इन्हें नए स्तर से तैयार किया जा रहा है। जनता बस सेवा जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी जिसका फायदा ग्रामीणों को मिलने लगेगा। इस सेवा का जल्दी ही विस्तार भी किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
