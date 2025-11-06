लखनऊ से सटे 10 जिलों के ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, किसे मिलेगा फायदा?
संक्षेप: मुख्यमंत्री की मुख्यालयों से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा जल्दी ही अस्तित्व में आने वाली है। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी।
योगी सरकार राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सुविधा देने जा रही है। इसके लिए परिवहन सेवा जल्दी ही अस्तित्व में आएगी। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसकी तारीख पहले 15 नवम्बर तय की गई थी लेकिन कुछ रूटों को लेकर बदलाव हो रहा है। इस वजह से सम्भवत: दिसम्बर के पहले हफ्ते से यह सेवा शुरू हो सकती है।
परिवहन निगम इन बसों का किराया भी कम रखेगा ताकि ग्रामीण इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। कुछ जिलों से लगातर मांग होती रही थी कि जिला मुख्यालयों से बड़े ब्लॉक, तहसील तक बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। इस पर निगम ने निरीक्षण कराया था कि किस ग्रामीण इलाके तक कहां से बस सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवहन विभाग के स्थापना दिवस पर जनता बस सेवा चलाने की घोषणा की थी।
इसको देखते हुए ही पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव ,कानपुर, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी समेत 10 जिलों के बड़े ग्रामीण इलाके, तहसील व ब्लॉक इस सेवा से आपस में जुड़ जाएंगे। एआरएम अमर नाथ के मुताबिक कुछ रूट दो-दो बार आ गए है। इसलिए इन्हें नए स्तर से तैयार किया जा रहा है। जनता बस सेवा जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी जिसका फायदा ग्रामीणों को मिलने लगेगा। इस सेवा का जल्दी ही विस्तार भी किया जाएगा।