अपराधियों-माफिया को संरक्षण दे रही सरकार, नेताओं पर हो रहे हमले, प्रयागराज में बोले स्वामी प्रसाद

प्रयागराज पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार अब गुंडे माफिया की संरक्षणदाता बन गई है। आए दिन माफिया विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं।

यूपी के प्रयागराज पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार अब गुंडे माफिया की संरक्षणदाता बन गई है। आए दिन माफिया विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं। कभी बजरंग दल, कभी करणी सेना तो कभी हिन्दूवादी और गोरक्षा दल के नाम पर ये लोग आतंक फैला रहे हैं।

एक दिन पहले रायबरेली में उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने कहा कि पकड़े गए लोगों ने अपना बयान हर बार बदला, खुद को कभी करणी सेना का बताया तो कभी हिन्दूवादी संगठन का। कुल मिलाकर ये सब लोग सत्ताधारी भाजपा के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता चरम पर है। यहां तक की बलात्कारियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार जुट रही है।