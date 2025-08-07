yogi government giving protection to criminals and mafia leaders are being attacked Swami Prasad Prayagraj अपराधियों-माफिया को संरक्षण दे रही सरकार, नेताओं पर हो रहे हमले, प्रयागराज में बोले स्वामी प्रसाद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रयागराज पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार अब गुंडे माफिया की संरक्षणदाता बन गई है। आए दिन माफिया विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं।

Thu, 7 Aug 2025 09:05 PM
यूपी के प्रयागराज पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार अब गुंडे माफिया की संरक्षणदाता बन गई है। आए दिन माफिया विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं। कभी बजरंग दल, कभी करणी सेना तो कभी हिन्दूवादी और गोरक्षा दल के नाम पर ये लोग आतंक फैला रहे हैं।

एक दिन पहले रायबरेली में उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने कहा कि पकड़े गए लोगों ने अपना बयान हर बार बदला, खुद को कभी करणी सेना का बताया तो कभी हिन्दूवादी संगठन का। कुल मिलाकर ये सब लोग सत्ताधारी भाजपा के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता चरम पर है। यहां तक की बलात्कारियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार जुट रही है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि कौशाम्बी इसका ताजा उदाहरण है, जहां पर पाल समाज की बेटियों के साथ अन्याय हुआ। पुलिस ने सही लोगों को जेल भेजा। आरोप लगाया कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इसके खिलाफ दबाव बनाया था। इसलिए सही कार्रवाई करने वाली पुलिस पर गाज गिरी। पूर्व मंत्री ने सपा, भाजपा व कांग्रेस को एक जैसा ही बताया। उन्होंने कहा कि एक कट्टर हिंदू होने की राजनीति कर रहा है तो दूसरा सॉफ्ट हिंदू होने की। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के बाबत पूछने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि लोक मोर्चा के 11 दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में प्रदेश की भाजपा शासित सरकार को बाहर करना एकमात्र लक्ष्य है।

