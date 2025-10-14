योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दी खुशखबरी, दिवाली से पहले मिल जाएगा मानदेय

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सितम्बर महीने का मानदेय दिवाली से पहले मिल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसका आदेश जारी हो गया है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी करते हुए बताया है कि इसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

Shiksha Mitra-Anideshak Honorarium before Diwali: यूपी के करीब 148000 शिक्षामित्रों और करीब 23 हजार अनुदेशकों को योगी सरकार ने खुशखबरी दी है। उन्हें उनका सितम्बर महीने का मानदेय दिवाली से पहले ही मिल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसका आदेश जारी हो गया है। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी इस आदेश में बताया गया है कि इसके लिए 12933.20 (129 करोड़, 33 लाख और 20 हजार रुपए) की धनराशि जारी की जा चुकी है।

आदेश में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर उपलब्ध शिक्षामित्रों की संख्या के आधार पर कुल आगणित धनराशि है लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सितम्बर महीने के मानदेय का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन शिक्षामित्रों का मानदेय भुगतान किया जाए जिन्हें समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानदेय का भुगतान किया गया हो। भुगतान सीधे शिक्षामित्रों के खाते में पीएफएमएस प्रणाली के जरिए किया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुआ है।

शिक्षक दिवस पर सीएम ने शिक्षकों को दी थीं कई सौगातें बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कई सौगातों का ऐलान किया था। इस दिन उन्होंने प्रदेश के नौ लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा की भी घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से नौ लाख परिवार सीधे लाभान्वित होंगे।