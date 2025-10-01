योगी सरकार ने दिया दशहरा और दिवाली का तोहफा, इन बसों में सस्ता कर दिया किराया
योगी सरकार ने दशहरा और दिवाली का तोहफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित समस्त वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10 फीसद की कमी को अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया है।
बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने दशहरा और दिवाली का तोहफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित समस्त वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10 फीसद की कमी को अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोग 10 फीसद कम किराए पर लोग यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लोगों को दशहरा एवं दीपावली पर तोहफा दिया है।
उन्होंने बताया कि यह कमी परिवहन निगम के लाभ की स्थिति को देखते हुए और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई है। इससे यात्री कम किराए में वातानुकूलित बसों में सफर का आनंद उठा सकते हैं। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देना है। और परिवहन निगम सरकार की इसी मंशा को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि वातानुकूलित बसों यथा जनरथ, पिंक, शताब्दी हाई एंड बसों (वोल्वो) वातानुकूलित शयनयान में यह छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नई वातानुकूलित बसों, दिनांक 01 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत वाहन का किराया निर्धारित रहेगा।
सिंह ने बताया कि वातानुकृत 3 सीटर का किराया 1.45 प्रति किलोमीटर, 2 सीटर बस सेवा का किराया 1.60 रुपए प्रति किलोमीटर हाई एंड बसों (वोल्वो) 2.30 रुपये एवं वातानुकूलित शयनयान का किराया 2.10 रुपए होगा। इस दौरान परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह ध्यान रखा जाये कि गत वर्ष की तुलना में सकल आय में कमी न हो, इसलिए वातानुकूलित बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को विशेष रूप से काउन्सिलिंग कर अधिक से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना सुनश्चिति करें।