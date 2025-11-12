योगी सरकार ने ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे यूपी के निर्यातकों को दी बड़ी राहत, जानें डिटेल

संक्षेप: निर्यातकों को बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए 20 से 40 हजार रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। 20 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 20 हजार रुपये, 40 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 40 हजार रुपये या कुल माल भाडे़ का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्यातकों को दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे यूपी के निर्यातकों को राहत पर राहत देती जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 के तहत निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को वर्ष दर वर्ष निर्यात में बढ़ोत्तरी करनी होगी। निर्यात में जितनी बढ़ोत्तरी होगी संबंधित इकाई को उसका एक प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसका लाभ कम से कम तीन साल से निर्यात करने वालो को दिया जाएगा। बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए निर्यातकों को 20 से 40 हजार रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। 20 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 20 हजार रुपये, 40 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 40 हजार रुपये या कुल माल भाडे का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्यातकों को दिया जाएगा।अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमाप ने मंगलवार को शासनादेश जारी किया।

शासनादेश में मुताबिक़ निर्यात के जोखिम से बचाव के लिए भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी)से निर्यात साख बीमा कराने वाले निर्यातकों को प्रिमियम का 30 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी प्रकार निर्यात साख बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को बीमा कराने से 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

डाकघर निर्यात केंद्र सहायता योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्यात पर डाक खर्च का 75 प्रतिशत या प्रति निर्यातक एक वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये का प्रोत्साहन दिए जाने का प्रविधान किया है। इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा। हर तीन माह बाद निर्यातकों को योजना का लाभ लेने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में आनलाइन आवेदन करना होगा।