Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyogi government gives big relief to up exporters facing trump tariff know details
योगी सरकार ने ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे यूपी के निर्यातकों को दी बड़ी राहत, जानें डिटेल

योगी सरकार ने ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे यूपी के निर्यातकों को दी बड़ी राहत, जानें डिटेल

संक्षेप: निर्यातकों को बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए 20 से 40 हजार रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। 20 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 20 हजार रुपये, 40 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 40 हजार रुपये या कुल माल भाडे़ का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्यातकों को दिया जाएगा।

Wed, 12 Nov 2025 06:20 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे यूपी के निर्यातकों को राहत पर राहत देती जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 के तहत निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को वर्ष दर वर्ष निर्यात में बढ़ोत्तरी करनी होगी। निर्यात में जितनी बढ़ोत्तरी होगी संबंधित इकाई को उसका एक प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसका लाभ कम से कम तीन साल से निर्यात करने वालो को दिया जाएगा। बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए निर्यातकों को 20 से 40 हजार रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। 20 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 20 हजार रुपये, 40 फुट के कंटेनर से माल भेजने पर 40 हजार रुपये या कुल माल भाडे का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्यातकों को दिया जाएगा।अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमाप ने मंगलवार को शासनादेश जारी किया।

शासनादेश में मुताबिक़ निर्यात के जोखिम से बचाव के लिए भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी)से निर्यात साख बीमा कराने वाले निर्यातकों को प्रिमियम का 30 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी प्रकार निर्यात साख बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को बीमा कराने से 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

डाकघर निर्यात केंद्र सहायता योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्यात पर डाक खर्च का 75 प्रतिशत या प्रति निर्यातक एक वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये का प्रोत्साहन दिए जाने का प्रविधान किया है। इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा। हर तीन माह बाद निर्यातकों को योजना का लाभ लेने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में आनलाइन आवेदन करना होगा।

सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को भी विदेश में आयोजित होने वाले मेलों व बायर-सेलर मीटर में प्रतिभाग करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आइटी, आइटीईएस, फिनटेक, पर्यटन. स्वास्थ्य, लाजिस्टिक, परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला, आडियो-विजुअल सहित संबंधित क्षेत्रों के निर्यातकों को मेलों व प्रदर्शनियों में स्टाल लेने पर लागत का 75 प्रतिशत या दो लाख रुपये जो कम हो दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् गाना जरूरी, CM योगी ने किया ऐलान
ये भी पढ़ें:योगी सरकार की नई व्यवस्था से और आसान होगी जमीनों की रजिस्ट्री, जानें कैसे
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |