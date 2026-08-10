Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानें LTC नियमों का ये बड़ा अपडेट

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

अब एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है यानी, एलटीसी के लाभ के लिए अब कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

Yogi government mega plan for women
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अहम राहत दी है। अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। वेतन समिति की सिफारिशों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के फैसले के मुताबिक वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है यानी, एलटीसी के लाभ के लिए अब कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

तनख्वाह का 50 फीसदी होगा मूल वेतन

इसके पहले चार अगस्त को योगी सरकार ने यूपी के लाखों कामगारों और सेवायोजकों को अच्छी खबर दी थी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई थी। इसके लागू होने के बाद अब किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, प्रतिष्ठान या नियोजन में कार्यरत हो। संहिता में प्रावधान किया गया है कि कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा।

ये भी पढ़ें:जन्माष्टमी से पहले कृष्ण भक्तों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, डिटेल में जानें

कौशल और काम की प्रकृति से निर्धारित होगी मजदूरी

नई श्रम संहिता के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्था को सभी पात्र कर्मचारियों तक विस्तारित किया गया है। कौशल, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मजदूरी निर्धारित होगी। केंद्र सरकार द्वारा तय 'फ्लोर वेज' से कम न्यूनतम मजदूरी कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकेगी। वहीं श्रमिकों की मजदूरी से वैधानिक कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता पर होगी। मृत कर्मचारी के बकाया भुगतान के लिए नामित व्यक्ति और उसके अभाव में विधिक उत्तराधिकारी को राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। नियोक्ताओं को भी नई व्यवस्था में राहत दी गई है। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर उपशमन का प्रावधान होगा। अनुपालन का बोझ घटाते हुए अब केवल तीन रजिस्टर और दस प्रपत्र रखने होंगे।

वार्षिक विवरण सहित अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। नई संहिता में श्रम निरीक्षण प्रणाली को भी पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन और जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू होगी तथा 'श्रम निरीक्षक' की जगह 'निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता' की व्यवस्था होगी, जो नियमों के अनुपालन के साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों को परामर्श एवं मार्गदर्शन भी देगा। इसके अलावा विवादों में विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की व्यवस्था की गई है। पहले इसमें हाईकोर्ट जाने की व्यवस्था थी।

ये भी पढ़ें:UPSC, PCS की कोचिंग लेंगे DM-SP, इंजीनियर-डॉक्टर कराएंगे JEE-NEET की तैयारी
ये भी पढ़ें:यूपी में BJP की नगर पंचायत अध्यक्ष बर्खास्त, चुनाव में गलत उम्र दिखाना पड़ा भारी
ये भी पढ़ें:यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश में तेजी, सबसे ज्यादा यहां आए निवेशक

इसके साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 को भारत सरकार से वापस लिए जाने संबंधी श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। दरअसल नई श्रम संहिताओं के प्रभावी होने के चलते पुरानी नियमावली के स्वत: ही निष्प्रभावी होने के चलते यह निर्णय लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
CM Yogi Adityanath Up News UP Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।