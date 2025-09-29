आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइन में लगने से मिली मुक्ति

आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब घर बैठे ही एक मुश्किल काम हो जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया है। कहा कि अब घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मरीजों या तीमारदारों को लाइन में लगने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसमें अब तक नौ करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अब आयुष्मान योजना के अंतर्गत अग्रिम अपॉइंटमेंट की सुविधा सभी चिकित्सालयों में शुरू की जा रही है। जिससे मरीजों को लाइन में लगने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मरीज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल से आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वे आयुष्मान भारत योजना के सात वर्ष पूरे होने पर सोमवार को केजीएमयू के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पाठक ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को उनकी पसंद की निजी व सरकारी दोनों ही स्वास्थ्य इकाइयों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध हो रहा है। अधिकाधिक अस्पतालों को इससे जोड़ा जा रहा है, ताकि आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं तक सरल और त्वरित पहुंच मिल सके। उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ से अपील की कि वे मरीजों को भगवान मानकर सेवा करें।

आयुष्मान सारथी और आयुषी चैट बोट का शुभारंभ सांचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने आयुष्मान योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान संपर्क, आयुष्मान सारथी तथा आयुषी एआई चैट बोट का शुभारंभ किया। साथ ही पीएमजे हैंडबुक, आशा ई-बुक तथा आयुषमैन कॉमिक बुक का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ निजी एवं सरकारी क्षेत्र की उन चिकित्सा इकाइयों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है।