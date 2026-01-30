Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyogi government gives big relief to 43 thousand houses of gorakhpur city approves scheme worth rs 721 crore
योगी सरकार ने इस शहर के 43 हजार घरों को दी बड़ी राहत, 721 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी

योगी सरकार ने इस शहर के 43 हजार घरों को दी बड़ी राहत, 721 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी

संक्षेप:

योगी कैबिनेट की ओर से स्वीकृत परियोजना के लिए भारत सरकार 231 करोड़ 34 लाख 94 हजार रुपये देगी। वहीं, राज्य की सरकार 435 करोड़ 36 लाख रुपये और नगर निकाय के अंश के रूप में गोरखपुर नगर निगम 27 करोड़ 76 लाख 48 हजार खर्च करेगा। इससे 195947 की आबादी सीधे लाभान्वितत होगी।

Jan 30, 2026 04:12 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने गुरुवार को गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सुविधा के लिए 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की इस परियोजना से 17 वार्डों से 43604 घरों को सेप्टिक टैंक से मुक्ति मिलेगी। इन घरों से निकलने वाले सीवेज न केवल वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण होगा। इससे 195947 की आबादी सीधे लाभान्वितत होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैबिनेट की ओर से स्वीकृत परियोजना के लिए भारत सरकार 231 करोड़ 34 लाख 94 हजार रुपये देगी। वहीं, राज्य सरकार 435 करोड़ 36 लाख रुपये और नगर निकाय के अंश के रूप में गोरखपुर नगर निगम 27 करोड़ 76 लाख 48 हजार खर्च करेगा। यह परियोजना शहर की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें:तो होगा विध्वंस, जमकर गरजे सीएम योगी; बोले-शक्ति यदि असुरों के हाथ में गई...

ये 17 वार्ड होंगे लाभान्वित

बाबा राघव दास नगर आंशिंक, चरगांवा (आंशिक), अशोक नगर, शिवपुर आंशिक, तुलसीराम पश्चिमी, शहीद शिव सिंह क्षेत्री नगर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नगर, हरसेवकपुर आंशिक, विश्वकर्मापुरम बौलिया, शालिग्राम नगर आंशिक, लोहिया नगर, कृष्णानगर, शाहपुर, मैत्रीपुरम, शक्तिनगर, राम जानकीनगर और विष्णुपुरम वार्ड।

342 किमी बिछेगी सीवर लाइन

परियोजना के तहत गोड़धोइया नाला के कैचमेंट एरिया के 17 वार्डों में 342.19 किलोमीटर लम्बाई में सीवर लाइन डालने के बाद 43604 घरों को जोड़ा जाएगा। सीवर लाइन के जरिए इन घरों से निकलने वाला सीवेज गोड़धोइया नाला परियोजना में निर्माणाधीन 38 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लाया जाएगा। यहां ट्रीट करने के बाद गोड़धोइया नाला के अंतिम प्रस्थान बिंदू पर डाला जाएगा। जहां से रामगढ़झील में जाकर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सेकेंडों में जमींदोज हो गया 3 मंजिला मकान, जेसीबी लेकर ड्राइवर भी भागा

दो एसपीएस, 1060 केवी का सोलर प्लांट भी बनेगा

इस लाइन में दो स्थानों पर 37.50 एमएलडी 27 एमएलडी का सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण होगा। इसके अलावा 1060 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा।

क्या बोले अधिकारी

उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने कहा कि यह परियोजना जल प्रबंधन और शहरी स्वच्छता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे गोरखपुर के कई क्षेत्रों में दशकों पुरानी जल व सीवर संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। राज्य सरकार की स्वीकृति मिल गई है। शासनादेश जारी होने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |