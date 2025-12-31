योगी सरकार ने इन अधिकारियों को दिया प्रमोशन का तोहफा, जानें किसे क्या बनाया गया

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सचिवालय अधिकारियों को न्यू ईयर पर प्रमोशन का तोहफा दिया है। सचिवालय सेवा के सृजित विशेष सचिव के आठ पदों पर बुधवार को पदोन्नति दे दी गई। इसके साथ ही नौ उप सचिव को संयुक्त सचिव बनाया गया है।

यूपी की योगी सरकार ने साल के आखिरी दिन सचिवालय के अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है्। सचिवालय सेवा के सृजित विशेष सचिव के आठ पदों पर बुधवार को पदोन्नति दे दी गई। इसके साथ ही नौ उप सचिव को संयुक्त सचिव बनाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुंवर मकरंद, देवी शंकर शुक्ला, लाल बहादुर यादव, डा. ध्रुवपाल, अवधेश कुमार खरे, प्रेम कुमार पांडेय, आनंद प्रकाश सिंह और नीरजा सक्सेना को संयुक्त सचिव से विशेष सचिव बनाया गया है। पदोन्नति के बाद उन्हें उसी विभाग में रखा गया है। अजीत प्रताप सिंह, विश्वजीत सिंह, उदयवीर सिंह राठौर, धर्मेंद्र मिश्र, रवींद्र नाथ सिंह, अजय कुमार तिवारी, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रशेखर मिश्र और अमिताभ श्रीवास्तव को उप सचिव से संयुक्त सचिव बनाया गया है।

मोहम्मद वकील व नीलम बाजपेयी को समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ के संस्थापक पुष्पेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार सिंह आदि ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।