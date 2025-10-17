योगी सरकार का दीवाली तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर तीन साल की और मिलेगी छूट

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार ने दीवाली पर ईवी खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। ईवी खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने पर अगले तीन साल तक पंजीकरण और रोड टैक्स में 100% छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को दीवाली का तोहफा दिया है। यूपी में ईवी खरीद पर तीन साल तक पंजीकरण व रोड टैक्स में और छूट मिलेगी। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विजय किरण आनंद ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए खरीद व रजिस्ट्रेशन पर छूट देने का फैसला किया था। यह छूट 13 अक्तूबर 2025 को समाप्त हो गई थी। इस छूट की वजह से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का क्रेज लोगों में तेजी से बढ़ा है। औद्योगिक विकास विभाग ने दीपावली के पर्व को देखते हुए छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था।

योगी सरकार से अनुमति मिलने के बाद छूट देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन साल की अवधि तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पंजीकरण कराने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। नीति के चौथे और पांचवें साल में भी इसी तरह की छूट देने की व्यवस्था की गई है।

एग्रीगेटर फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को दो पहिया, तीन पहिया या चार पाहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट और ई-बस या ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट की खरीद पर अनुदान की सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में दी गई अन्य सेवा शर्तें पूरी तरह की तरह लागू रहेंगी।

योगी ने 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में भेजी स्कॉलरशिप इससे पहले सीएम योगी ने दीपावली के ठीक पहले दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10 लाख 28 हजार 205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की।