Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government Diwali gift Three more years exemption on purchase and registration of EV
योगी सरकार का दीवाली तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर तीन साल की और मिलेगी छूट

योगी सरकार का दीवाली तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर तीन साल की और मिलेगी छूट

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार ने दीवाली पर ईवी खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। ईवी खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने पर अगले तीन साल तक पंजीकरण और रोड टैक्स में 100% छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

Fri, 17 Oct 2025 07:53 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को दीवाली का तोहफा दिया है। यूपी में ईवी खरीद पर तीन साल तक पंजीकरण व रोड टैक्स में और छूट मिलेगी। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विजय किरण आनंद ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए खरीद व रजिस्ट्रेशन पर छूट देने का फैसला किया था। यह छूट 13 अक्तूबर 2025 को समाप्त हो गई थी। इस छूट की वजह से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का क्रेज लोगों में तेजी से बढ़ा है। औद्योगिक विकास विभाग ने दीपावली के पर्व को देखते हुए छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले 10 लाख छात्रों को योगी का तोहफा, बैंक खातों में भेजे गए 297 रुपए

योगी सरकार से अनुमति मिलने के बाद छूट देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन साल की अवधि तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पंजीकरण कराने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। नीति के चौथे और पांचवें साल में भी इसी तरह की छूट देने की व्यवस्था की गई है।

एग्रीगेटर फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को दो पहिया, तीन पहिया या चार पाहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट और ई-बस या ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट की खरीद पर अनुदान की सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में दी गई अन्य सेवा शर्तें पूरी तरह की तरह लागू रहेंगी।

ये भी पढ़ें:युवक ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों को तस्वीरों में उकेरा, भक्ति और कला का संगम

योगी ने 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में भेजी स्कॉलरशिप

इससे पहले सीएम योगी ने दीपावली के ठीक पहले दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10 लाख 28 हजार 205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के संकल्प के साथ आयोजित किया गया है। यह डबल इंजन सरकार द्वारा शिक्षा-सशक्तिकरण अभियान की एक नई कड़ी है। इससे पहले भी विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। पहले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में भेदभाव, विलंब और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आम थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आधारित डीबीटी प्रणाली लागू होने से अब पात्र छात्रों के खाते में राशि सीधे पहुंच रही है।