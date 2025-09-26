Yogi government Diwali gift 1 crore 85 lakh women to get free gas cylinders योगी सरकार का दीवाली गिफ्ट, 1.85 करोड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government Diwali gift 1 crore 85 lakh women to get free gas cylinders

योगी सरकार का दीवाली गिफ्ट, 1.85 करोड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

योगी सरकार ने 1.85 करोड़ महिलाओं को दीवाली गिफ्ट देगी। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी दीपावली पर उ‌ज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 26 Sep 2025 07:32 PM
share Share
Follow Us on
योगी सरकार का दीवाली गिफ्ट, 1.85 करोड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, योगी सरकार ने 1.85 करोड़ महिलाओं को दीवाली गिफ्ट देगी। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा।

यूपी में इस बार भी मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। इसका फायदा 1.85 करोड़ महिलाओं को होगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस बार भी मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। जिनके आधार सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद होने वाले आधार सत्यापन का इस निर्णय के तहत दिए जाने वाले मुफ्त सिलेंडर योजना में उन्हें लाभ नहीं मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें:आउटसोर्सिंग निगम बनेगा, हर माह 1- 5 तारीख के बीच सैलरी;योगी कैबिनेट में 15 फैसले

राज्य सरकार पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और पहली जनवरी से 31 मार्च के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर देती है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 85 लाख 95 हजार 736 उज्ज्वला लाभार्थी हैं। जिनमें से करीब 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। इससे पूर्व आधार-बैंक खाते की लिंकिंग न होने के कारण करीब 97 लाख महिलाएं इस सुविधा से वंचित रह गई थीं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाले सिलेंडर पर केंद्र सरकार द्वारा 334.78 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। शेष 508.14 रुपये की छूट राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें प्रति सिलेंडर खातों में धनराशि भेजे जाने की विनियम दर (50 पैसे) भी शामिल है।

लखनऊ, अयोध्या, रामपुर व बड़ौत में आएगी नई आवासीय योजनाएं

इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी।

Lucknow UP Cabinet Meeting Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |