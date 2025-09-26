योगी सरकार का दीवाली गिफ्ट, 1.85 करोड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

योगी सरकार ने 1.85 करोड़ महिलाओं को दीवाली गिफ्ट देगी। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी दीपावली पर उ‌ज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, योगी सरकार ने 1.85 करोड़ महिलाओं को दीवाली गिफ्ट देगी। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा।

यूपी में इस बार भी मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। इसका फायदा 1.85 करोड़ महिलाओं को होगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस बार भी मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। जिनके आधार सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद होने वाले आधार सत्यापन का इस निर्णय के तहत दिए जाने वाले मुफ्त सिलेंडर योजना में उन्हें लाभ नहीं मिल सकेगा।

राज्य सरकार पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और पहली जनवरी से 31 मार्च के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर देती है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 85 लाख 95 हजार 736 उज्ज्वला लाभार्थी हैं। जिनमें से करीब 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। इससे पूर्व आधार-बैंक खाते की लिंकिंग न होने के कारण करीब 97 लाख महिलाएं इस सुविधा से वंचित रह गई थीं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाले सिलेंडर पर केंद्र सरकार द्वारा 334.78 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। शेष 508.14 रुपये की छूट राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें प्रति सिलेंडर खातों में धनराशि भेजे जाने की विनियम दर (50 पैसे) भी शामिल है।