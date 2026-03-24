जल जीवन मिशन में खुदी सड़कों को तत्काल ठीक कराएं, योगी सरकार का जिलाधिकारियों को निर्देश
उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में खुदी सड़कों को योगी सरकार ने फरमान जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि खुदी सड़कें तत्काल ठीक कराई जाएं।
यूपी की योगी सरकार ने जल जीवन मिशन में खुदी सड़कों को लेकर ऐक्शन में आ गई है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बतौर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष सभी डीएम से कहा गया है कि योजना की नियमित समीक्षा करें। सभी खोदी हुई सड़कों को मोटरेबुल बनाने के लिए समयबद्ध अभियान चलवाएं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खुदी सड़कों को तत्काल ठीक कराकर चलने लायक बनाई जाएं।
सभी ग्राम को हर घर जल प्रमाणित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी ग्रामों का जलार्पण शीघ्रातिशीग्र कराने का कार्यक्रम बनाने को कहा गया है। इन ग्रामों में शत-प्रतिशत घरों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। जितने ग्रामों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से नीचे नियमित जलापूर्ति हो रही है, उनमें भी कमियां ठीक कराकर शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। जहां विभिन्न कारणों से नियमित जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, डीएम उनकी विधिवत समीक्षा करें।
सड़कें खुदी होने से हो रही थी परेशानी
दरअसल, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के गांवों में पाइप डालने के लिए सड़कें खोदी गई थी। पाइप लाइन डालने के बाद इन सड़कों को वैसे ही छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की इसको लेकर शिकायतें लगातार आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कें खोद तो दी गई पर ठीक नहीं की गई। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने ग्रामीणों की शिकायतों को संज्ञान लिया है। सरकार ने इसको दुरस्त करने निर्देश दिए गए है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों को तत्काल ठीक कराया जाएं।
शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई व मूर्तियों को ससम्मान पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अफसरों की जवाबदेही में काम हो रहा था, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सीएम योगी के आदेश पर कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करते हुए उससे काम भी वापस ले लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें