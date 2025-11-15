योगी सरकार ने आठ लेन एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना को किया रद्द, इस जिले को लगा बड़ा झटका

संक्षेप: यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा से बलिया तक बनने वाले प्रस्तावित आठ लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड को करना था।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित आठ लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण अब नहीं कराएगी। इसका निर्माण मेसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड को कराना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन एक्सप्रेसवे का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदेश के पूर्वी जिलों से जोड़ना था। लेकिन यूपीडा का कहना है कि मौजूदा समय में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पहले से ही इस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में अलग से एक और आठ लेन एक्सप्रेसवे बनाने की आवश्यकता नहीं बची है। इसी वजह से परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

2008 में परियोजना के लिए किया गया था अनुबंध कैबिनेट के फैसले के अनुसार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) निर्माण कराने वाली कंपनी को 3,26,96,764 रुपये वापस करेगा। गौरतलब है कि 2008 में इस परियोजना के लिए अनुबंध किया गया था और तय हुआ था कि कंपनी चार सालों में एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करेगी। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित विभाग को करीब 38 करोड़ रुपये भी भुगतान किया था।

क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण परियोजना पर लगी रोक इस दौरान उच्च न्यायालय ने पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिल जाने तक परियोजना पर रोक लगा दी। इसके बाद से एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तरह ठप पड़ गया और वर्षो तक परियोजना अधर में लटकी रही। अब यूपीडा ने इसे असंगत और अनावश्यक मानते हुए करार को रद्द कर दिया है।