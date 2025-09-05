ग्रामीण इलाकों में क्या करने जा रही योगी सरकार? स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट, कई सुविधाएं भी देगी

यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार कई सहूलियतें देगी। उन्हें सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी।

यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार कई सहूलियतें देगी। उन्हें सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी। स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। सभी जरूरी अनुमतियां दिलाने में मदद मिलेगी। इसके बदले कम से कम 100 बेड का अस्पताल खोलना होगा। वहां सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।

जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के चलते सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में सरकार निजी क्षेत्र के लिए हेल्थ सेक्टर में सुविधाओं का पिटारा खोलने जा रही है। हाल ही में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड पर आधुनिक अस्पताल बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला बड़ा कदम निजी क्षेत्र को प्रदेश में अस्पताल खोलने पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने से जुड़ा है।