ग्रामीण इलाकों में क्या करने जा रही योगी सरकार? स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट, कई सुविधाएं भी देगी
यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार कई सहूलियतें देगी। उन्हें सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी। स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। सभी जरूरी अनुमतियां दिलाने में मदद मिलेगी। इसके बदले कम से कम 100 बेड का अस्पताल खोलना होगा। वहां सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।
जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के चलते सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में सरकार निजी क्षेत्र के लिए हेल्थ सेक्टर में सुविधाओं का पिटारा खोलने जा रही है। हाल ही में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड पर आधुनिक अस्पताल बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला बड़ा कदम निजी क्षेत्र को प्रदेश में अस्पताल खोलने पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने से जुड़ा है।
तीन श्रेणियों में बंटेगा प्रदेश
इसके लिए प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर तीन श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा गया है। ‘ए’ श्रेणी में नोएडा सहित नगर निगम वाले शहर शामिल किए गए हैं। हालांकि इसमें झांसी को अलग रखा गया है। ‘बी’ श्रेणी में सभी जिला मुख्यालय हैं और ‘सी’ श्रेणी में जिला मुख्यालय को छोड़ जनपद के अन्य इलाके यानि ग्रामीण क्षेत्र को लिया गया है। सबसे ज्यादा सुविधाएं इसी ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो सरकार ‘बी’ व ‘सी’ केटेगरी के स्थानों पर 30 से 60 फीसदी तक जमीन की कीमतों में छूट देगी। स्टांप ड्यूटी की छूट तीनों श्रेणियों में दी जाएगी। ग्रामीण इलाके में खोले जाने वाले न्यूनतम 100 बेड वाले अस्पताल में संचालक को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं ऑन कॉल उपलब्ध करानी होंगी। इस प्रस्ताव को लेकर कवायद पूरी हो चुकी है। जल्द इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।