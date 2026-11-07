दिवाली पर योगी सरकार ने इन 52 अधिकारियों को दिया प्रमोशन का तोहफा, देखें लिस्ट
योगी सरकार ने दिवाली पर 52 अधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों में विकास प्राधिकरण से लेकर जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और निर्वाचन कार्यालय तक के अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रमोशन दे दिया गया है।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छोटी दिवाली पर 52 अधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान का तोहफा दिया है। विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600- 39,100 रुपए ग्रेड पे 6,600 रुपए (लेवल-11) में कार्यरत इन अधिकारियों को चयन वेतनमान, वेतन बैंड-3 वेतनमान 15,600-39,100 रुपए ग्रेड पे 7,600 रुपए (लेवल-12) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रमोशन दे दिया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-3 के विशेष सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी पत्र के अनुसान प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में 2012 बैच के लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव सुशील प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शाहजहांपुर रजनीश कुमार मिश्र, 2013 बैच के बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव हिमांशु कुमार गुप्ता, देवीपाटन मंडल गोंडा के अपर आयुक्त राजेश कुमार यादव-I, आगरा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के अपर जिलाधिकारी जुबेर बैग, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अयोध्या अतिरिक्त प्रभार अपर जिलाधिकारी (भू./अ.) अयोध्या के अमित कुमार भट्ट, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) ममता मालवीय, प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर नगर राहुल यादव, सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) बुलंदशहर अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोबा सुखबीर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.)लखनऊ रामजी मिश्र, विशेष कार्याधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ शिवप्रताप शुक्ल शामिल हैं।
इनके अलावा 2013 बैच की ही वंदना त्रिवेदी उप निदेशक डा.राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी लखनऊ, त्रिभुवन अपर आयुक्त प्रयागराज मंडल, सृष्टि धवन उपनिदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय लखनऊ, सुरेंद्र प्रसाद यादव अपर आयुक्त बस्ती मंडल, पूजा मिश्रा अतिरिक्त मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, धीरेंद्र प्रताप अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमरोहा, सलिल कुमार पटेल अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) सहारनपुर, रत्न प्रिया अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुल्तानपुर, मुहम्मद मोइनुल इस्लाम प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ, अमिताभ यादव अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उन्नाव, माया शंकर यादव अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बांदा, गरिमा सिंह अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) अमरोहा, राजेश कुमार पंचम अपरर जिलाधिकारी (वि.रा.) चंदौली और अमित कुमार-II अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रायबरेली शामिल हैं।
इसी तरह 2014 बैच के अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव विशेष कार्याधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ, दिनेश अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या, गौरव श्रीवास्तव विशेष कार्याधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ, सूर्यकांत त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) महोबा, शशि भूषण राय अपर नगर आयुक्त नगर निगम बरेली, दीपाली भार्गव अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) हरदोई, विनय कुमार सिंह-II अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल एवं कानून व्यवस्था) वाराणसी, अभय कुमार पांडेय-II सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण, अमित कुमार कुल सचिव हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर नगर, विवेक चतुर्वेदी अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) कानपुर नगर और सुनील कुमार यादव अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) फतेहपुर शामिल हैं।
इसी तरह ज्योत्सना यादव कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, शिशिर कुमार अपर नगर आयुक्त नगर निगम आगरा, पूर्णिमा सिंह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली, देवेंद्र प्रताप सिंह-II सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, वन्दिता श्रीवास्तव-II उप निवेशक (प्रशासन) उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, प्रतिपाल चौहान अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मीरजापुर, मीनू राणा अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा, विकास कुमार सिंह प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ, राकेश कुमार यादव-II प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकार चीनी मिल संघ लखनऊ, महेंद्र पाल सिंह-II अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी) लखनऊ, प्रदीप कुमार-II उपनिदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ, सुनन्दु सुधाकरन अपर आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी, प्रदीप वर्मा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ और ललित कुमार अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) श्रावस्ती शामिल हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें