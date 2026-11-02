गोंडा में योगी ने की सौगातों की बारिश, बृजभूषण के बेटे MLA प्रतीक और MP करन कार्यक्रम में नहीं दिखे

यूपी के गोंडा जिले में सीएम योगी ने दिवाली से पहले सौगातों की बारिश की। योगी के पहुंचने पर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, विधायकगण, भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण और कैसरगंज सांसद करन भूषण नहीं दिखे।

यूपी की गोंडा में सीएम योगी ने सौगातों की बारिश की। स्वामिनारायण की धरती के तेजपुर में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले गौरा और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र की 520 करोड़ रुपये की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री, गौरा विधायक प्रभात वर्मा, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडेय, करनैलगंज विधायक अजय सिंह, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, एमएलसी अवधेश कुमार सिंह मंजू, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र और भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण और कैसरगंज सांसद करन भूषण नहीं दिखे।

मुख्यमंत्री के पहुंचने पर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, विधायकगण, भाजपा जिलाध्यक्ष, मंडलायुक्त और डीएम ने उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही जयश्रीराम के नारों और शंखनाद से सीएम का भव्य स्वागत किया गया। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सीएम का स्वागत किया। गौरा विधायक की अगुवाई में सीएम को गणपति की प्रतिमा भेंट की गई। गौरा विधायक प्रभात वर्मा और पूर्व मंत्री और विधायक रमापति शास्त्री ने अपने विस क्षेत्र को विकास योजनाओं की सौगात देने पर सीएम योगी का आभार जताया।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा यूपी के लिए श्राप है। जब-जब सपा प्रदेश में आई, तबाही मचाई। आज विकास की बयार बह रही है। प्रदेश में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में अब कोई सेंध नहीं लगा सकता है। माफिया को हम मिट्टी में मिला चुके हैं। अगर किसी ने बेटी और व्यापारी सुरक्षा की सेंध लगाई तो जेल या जहन्नुम के अलावा उसके लिए तीसरी कोई जगह नहीं है।

योगी ने सपा पर किया जमकर प्रहार सीएम योगी यहीं नहीं रूके और सपा पर करार प्रहार करते हुए कहा कहा कि देवीपाटन मंडल में पहले सपाई और कसाई हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देते थे। दुर्गा पूजा जैसे आयोजन नहीं संपन्न हो पाते थे। सपा सरकार में गोंडा हुए दुर्गा पूजा के समय हुए दंगे में मुझे आना पड़ा था। 2015 में हर कहीं अराजकता थी। इस बार नवरात्र में 67 हजार से अधिक मूर्तियां पूरे प्रदेश में रखी गई थी। मैंने गोंडा के लिए विशेष रूप से कहा कि अगर कोई अपने पैसे लगाकर मां दुर्गा की पूजा करना चाहता है तो उसे परमिशन के नाम परेशान न किया जाए। सीएम ने कहा कि किसी सपाई और कसाई को परेशानी होती है तो अपने घर में शोक मनाए लेकिन किसी को परेशान न करें। इस बार पर्व पर कितना उल्लास था, कितनी खुशहाली थी। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच होने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु हिस्सा बने।