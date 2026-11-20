सीएम योगी गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट की सौगात दी। उन्होंने युवाओं से रील नहीं अपना फ्यूचर स्क्रॉल करने की सीख भी दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन छात्र-छात्राओं से वोटर जरूर बनने का आह्रवान किया जिसकी आयु 18 साल हो गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शु्क्रवार को गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से रील नहीं अपना फ्यूचर स्क्रॉल करने की सीख भी दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन छात्र-छात्राओं से वोटर जरूर बनने का आह्रवान किया जिसकी उम्र 18 साल हो गई है। कार्यक्रम में टैबलेट पाकर उत्साहित छात्र-छात्राओं के बीच से होते हुए मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि बांटे गए टैबलेट किसी चलते-फिरते विश्वविद्यालय की तरह हैं। इस पर छात्र-छात्राओं और युवाओं के हित से जुड़ी सभी योजनाओं और करियर संबंधी जानकारियां उपलब्ध हैं।

शुक्रवार को सीएम योगी से जिन छात्र-छात्राओं को टैबलेट मिले उनमें 35 हजार गोरखपुर के थे। देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के 5-5 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने यूपी को बदलते हुए देखा होगा। अपने माता-पिता से पूछिए अपने दादा-दादी से, नाना-नानी से, मामा-मामी से पूछें जब वे युवा थे तब उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश में तो नौकरी नहीं थी, लेकिन देश के अंदर भी प्रदेश के नाम पर कोई बैठने के लिए नहीं कहता था। यदि किसी का नौकरी लग ही गई तो किराए पर मकान नहीं मिलता था। यहां तक कि होटल में कमरा भी नहीं मिलता था। धर्मशाला में रहने की जगह नहीं मिलती थी। यूपी में कोई परीक्षा होती थी, तो नौजवानों के सामने पहला ही संकट होता था क्या होगा? सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में मुन्ना भाई पैदा किए गए थे।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। दंगे, अपराध, गुंडागर्दी, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी उपद्रव से उत्सव का प्रदेश बन गया है। देवोत्थान एकादशी पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में 50 से 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। एचसीएल टेक के लखनऊ सेंटर में कर्मियों की संख्या 100 से बढ़कर 18 हजार हो गई है, जहां की बेटियां रात दो बजे भी बेखौफ घर लौटती हैं, क्योंकि बेटी को छेड़ने वालों के लिए केवल जेल या जहन्नुम है। उन्होंने युवाओं से 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान किया।

चलता-फिरता विश्वविद्यालय है टैबलेट, फीड नहीं फ्यूचर स्क्रॉल करें युवा सीएम योगी ने बताया कि पहले चरण में 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मिले, जिसका लाभ आईआईएम लखनऊ के अध्ययन के अनुसार 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा। दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इंफोसिस के 18 हजार से अधिक निःशुल्क कोर्स और 'युवा साथी ऐप' से युक्त यह टैबलेट चलता-फिरता विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को वायरल कंटेंट का फैक्ट चेक करने, डिजिटल सुरक्षा बरतने और रील देखने में 30 सेकंड के बजाय कौशल विकास पर तीन घंटे देने की सलाह दी। साथ ही टैबलेट से जनगणना 2027 की स्वगणना और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भरने का आह्वान किया।

हर जिले में सरदार पटेल स्किलिंग जोन, 36 लाख करोड़ रुपये की हुई अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एंप्लॉयमेंट जोन बनेगा, जहां युवाओं को जापानी और जर्मन भाषाओं तथा कौशल का प्रशिक्षण देकर देश-विदेश के उद्योगों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में स्टार्टअप 120 से बढ़कर 25 हजार हो गए हैं, जिसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन और सीएम युवा योजना के तहत दो लाख युवाओं को पांच लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण, 67 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति और कॉलेज स्तर तक अभ्युदय कोचिंग से युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। यूपी की जीएसडीपी तीन गुना होकर 12 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला और अकेले गीडा में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया। 60 प्रतिशत एक्सप्रेसवे नेटवर्क, 17 एयरपोर्ट, गोरखपुर में एम्स व पांच विश्वविद्यालयों के साथ पूर्वांचल इंसेफेलाइटिस-मुक्त हो चुका है।

क्रांतिकारी के प्रपौत्र की मौत पर सीएम योगी का कड़ा रुख मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले गोरखपुर में सपा के रोड शो में शामिल जेसीबी से दसवीं के छात्र को रौंदे जाने की घटना को यूपी की पहचान पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रहा वह छात्र चौरी-चौरा कांड के क्रांतिकारी पूजन सिंह का प्रपौत्र था। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव के समय बिलों से निकलकर मचलने वाले अराजक तत्वों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा।

26 जनवरी तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र विपक्ष को आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष में पौने दस लाख सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हाल ही में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, खेल और राजस्व विभाग में 16 हजार से अधिक नियुक्तियां हुईं। अब 8 हजार लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी तक औसतन हर पांच से सात दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पहले परीक्षाओं में मुन्ना भाई और सैफई सिंडिकेट हावी था, जबकि अब पेपर लीक पर आजीवन कारावास, एक करोड़ रुपये जुर्माना और संपत्ति जब्ती के सख्त कानून के बीच टैलेंट के आधार पर फटाफट भर्ती हो रही है।

अब नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट प्रदान किए और योजना पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन भी किया। देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की कि माफियाओं को कुचलने और संगठित अपराध को नष्ट करने के बाद अब प्रदेश सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है। उन्होंने युवाओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ करने वालों के करियर को सरकार पूरी तरह तबाह कर देगी। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ टैबलेट ऊपर उठवाकर सेल्फी भी ली।

नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब रात दो बजे भी सुरक्षित लौटती हैं बेटियां उन्होंने कहा कि यूपी उपद्रव से उत्सव का प्रदेश बन गया है। देवोत्थान एकादशी पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में 50 से 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। एचसीएल टेक के लखनऊ सेंटर में कर्मियों की संख्या 100 से बढ़कर 18 हजार हो गई है, जहां की बेटियां रात दो बजे भी बेखौफ घर लौटती हैं, क्योंकि बेटी को छेड़ने वालों के लिए केवल जेल या जहन्नुम है। उन्होंने युवाओं से 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान किया।