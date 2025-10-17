Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYogi cracks down on corrupt officials, suspends assistant commissioner, STF probes collusion with builders
भ्रष्ट अफसरों पर योगी सख्त, सहायक आय़ुक्त सस्पेंड, बिल्डरों से सांठगांठ की जांच में एसटीएफ जुटी

भ्रष्ट अफसरों पर योगी सख्त, सहायक आय़ुक्त सस्पेंड, बिल्डरों से सांठगांठ की जांच में एसटीएफ जुटी

संक्षेप: राज्य कर विभाग को 5.91 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के मामले में सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, राज्य कर विभाग के अफसरों व बिल्डरों के बीच साठगांठ का पता लगाने आयकर और एसटीएफ जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि बिल्डर के पास निर्माण कार्य कराने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपये कहां से आए?

Fri, 17 Oct 2025 09:03 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट अफसरों पर सख्ती दिखाई हैं। एक तरफ राज्य कर विभाग को 5.91 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने, फर्मों के साथ मिलीभगत करने और कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एटा खंड दो के सहायक आयुक्त राज्य कर सुशील को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ राज्य कर विभाग के अफसरों और बिल्डरों के बीच साठगांठ का पता लगाने में आयकर और एसटीएफ जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि बिल्डर के पास निर्माण कार्य कराने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपये कहां से आए? इसमें राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कितना पैसा लगा हुआ है? जांच के दायरे में फिलहाल तो सात अधिकारियों की 14 संपत्तियां ही आई हैं, लेकिन यह भी पता लगाया जा रहा है कि और कितनों का इसमें पैसा लगा हुआ है।

सहायक आयुक्त राज्य कर सुशील को निलंबित करने का आदेश संयुक्त सचिव राज्य कर रणवीर प्रसाद ने जारी कर दिया है। इसके मुताबिक एटा में पंजीकृत तीन फर्मों ओम आर्टिफिशियल, निधि इंटरप्राइजेज और श्याम इंटरप्राइजेज के कुल छह मामलों में सहायक आयुक्त की मिलीभगत सामने आई है। इन फर्मों को लाभ पहुंचाने और स्वयं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिफंड देते समय कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। इससे कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम रिफंड जारी करने से 75.34 लाख रुपये राजस्व नुकसान विभाग को हुआ है। रिटर्न स्क्रूटनी के संबंध में शासन व मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुशील द्वारा नहीं किया गया।

अधिनस्थ राज्य कर अधिकारियों द्वारा खंड दो एटा में पंजीकृत पांच फर्मों जैन इंटरप्राइजेज, सृष्टि इंटरप्राइजेज, ओम आर्टिफिशियल, निधि इंटर प्राइजेज व श्रीश्याम इंटरप्राइजेज से संबंधित कुल 23 मामलों में पाया गया कि उनके द्वारा 1.81 करोड़ रुपये का रिफंड जारी करते समय राजस्व नुकसान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। एटूजेड इंटरप्राइजेज के व्यापार स्थल सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त फर्म को अस्तित्वहीन पाए जाने के बाद भी उनके द्वारा इस फर्म से साठगांठ करने का आरोप है। इस फर्म और स्वयं लाभ के लिए पंजीयन जारी करने की तिथि 14 अक्तूबर 2024 से इसे निरस्त न कर 17 दिसंबर 2024 को किया गया। इससे 3.35 करोड़ की बोगस आईटीसी पासऑन हुआ। निलंबन अवधि में उन्हें संयुक्त आयुक्त कार्यापालक कार्यालय बांदा से संबद्ध किया गया है।

बिल्डर के पास कहां से आए 400 करोड़ इसकी भी होगी जांच

प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज को गुप्त सूचना मिली थी कि सचल दल और विशेष अनुसंधान शाखा में लगे कुछ अधिकारी पिछले पांच सालों से लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के बखारी गांव में संपत्तियां खरीद रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर प्रमुख सचिव द्वारा आयुक्त मुख्यालय से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। मोहनलालगंज तहसील से मिली सूचना के आधार पर इसकी रिपोर्ट बनाते हुए प्रमुख सचिव को भेजी गई थी।

प्रमुख सचिव ने इस मामले की जांच उच्च स्तर से कराने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति मांगी थी। इसके आधार पर यह जांच शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 से 2025 के बीच राज्य कर विभाग के सात अधिकारियों द्वारा बखारी गांव में कुल 14 संपत्तियां खरीदी गई हैं। इसमें शरद कुमार शुक्ला द्वारा चार संपत्तियां खरीदी गई हैं। ये चारों संपत्तियां उन्होंने अपनी पत्नी लता शुक्ला के नाम पर खरीदी है। राजवर्द्धन सिंह द्वारा अपनी पत्नी अरुषा सिंह के नाम पर तीन संपत्तियां खरीदी गई हैं। इन सातों अधिकारियों में मात्र दो अधिकारियों संजय कुमार मिश्रा और राजवर्धन सिंह द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर इनकी जानकारी दी है। अन्य अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

सूत्रों का कहना है कि अब यह पता लगाया जा रहा है कि राज्य कर विभाग के ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिन्होंने संपत्तियों में पैसा निवेश किया है। यह पैसा उनके पास कहां से आया? आय से अधिक तो उन्होंने संपत्तियां नहीं खरीदी हैं? इसके साथ यह भी पता लगाया जा रहा है बिल्डर द्वारा और कहां-कहां परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके पास कहां से पैसा आया और उसकी कितनी आय है। उनके द्वारा सालाना कितना आयकर जमा किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसके दायरे में राज्य कर विभाग के और भी अधिकारी आ सकते हैं।