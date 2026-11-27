योगी कह रहे 1.27 करोड़ वोटर कम, आयोग ने बताया 2.5 करोड़ मतदाता कम, अखिलेश का सवाल सही कौन?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी कह रहे हैं कि 1.27 करोड़ वोटर कम हुए हैं और आयोग ने बताया कि 2.5 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। अखिलेश यादव सवाल उठाया है कि सही कौन है?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1.27 करोड़ मतदाता हटा दिए गए लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि ढाई करोड़ मतदाता गायब हैं तो झूठ कौन बोल रहा है।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग माहौल बनाकर फर्जी वोटर को जोड़ने काम करा रहा है। रोजाना 22 गुना अधिक फ़ार्म -6 भरा जा रहे हैं। जहा वोट कम हुए थे वहां अचानक वोट बढ़ रहे हैं। 17 नवम्बर तक 55884 वोट वापस जुड़वाए हैं। खासतौर पर शहरी विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी हुई और अब ग्रामीण इलाकों में भी वोट बढ़ाए जा रहे हैं।
चुनाव आयोग ट्रांसफर पोस्टिंग देख ही नही रहा
अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ट्रांसफर पोस्टिंग देख ही नही रहा 15 नवंबर को हुए तबादले का जिक्र किया। डुप्लीकेट वोटरों की शिकायत का अभी तक कोई जानकारी नही दी।अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह यूपी भी चुनाव लूटने की तैयारी है। बाहर से अनरजिस्टर्ड लोग आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चर्चा सुनने को मिल रही है कि अभी नंबर्स का खेल चलेगा। परिसीमन बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। अब तक बीजेपी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा। केवल यूपी का चुनाव जीतने के लिए परसीमन ला रहे हैं।
403 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का होगा
गठबंधन पर हम मिलकर बात करेंगे। 403 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का होगा। सपा भाजपा की हर रणनीति को पकड़ रही है। हम इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे हैं। परिसीमन का बिल आ रहा है कौन सा दल किसके साथ खड़ा है इसी से पता चल जाएगा।
सत्ता में बैठकर लोगों को डरा रहे
अखिलेश ने कहा कि भाजपा के आने से पॉलिटिकल पलूशन बढ़ा है। हमारे आपके खेल से सरकार परेशान है, हमारी बॉल से सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री क्या खेल रहे हैं? उनका प्रिय खेल बुलडोजर है। वो सत्ता में बैठकर लोगों को डरा रहे हैं। वो जान गए हैं कि हारने वाले हैं। गोरखपुर में एक ही रैली देखकर घबड़ा गए हैं। वो हमें न छेड़े । हम लोग वोटर लिस्ट ठीक करने में लगे हैं। अखिलेश ने कहा कि सेवा करने वालों के लिये समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं।पढाई के साथ-साथ स्पोर्स्टस भी होना चाहिए। नोयडा अर्बन डवलपमेंट का उदाहरण बने।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें