जब आप पर संकट आता है तो बांटने वालों का मुंह नहीं खुलता; योगी ने सपा-कांग्रेस को नमूना बताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी को 542.41 करोड़ रुपये की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास किया। जनसभा में उन्होंने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है और भाजपा विकास और विरासत संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले को 542.41 करोड़ रुपये की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से दरियाबाद और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामनगर के महादेवा स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम में बनने वाले लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। शिलान्यास के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख किया और विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।

जब आप पर संकट आता है तो बांटने वालों का मुंह नहीं खुलता- योगी उन्होंने कहा जब तक सनातन सुरक्षित है, तब तक हम सब सुरक्षित हैं। जब सनातन पर खतरा आएगा कोई बच नहीं पाएगा और तो और ऐसे समय में संकट आने पर बांटने वालों की बोलती भी बंद हो जाती। उन्होने सपा और कांग्रेस को नमूना करार दिया। सपा-कांग्रेस के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना और कांवड़ यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा और जन्माष्टमी पर प्रतिबंध ही 'धर्मनिरपेक्षता' का मानक था। हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता को उखाड़-फेंककर सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।

पिछली सरकारों का कब्रिस्तान पर जोर था सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में कब्रिस्तानों के विकास पर जोर दिया जाता था, जबकि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और लूट पर रोक लगाकर सनातन संस्कृति, धार्मिक स्थलों और समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वर्षों तक बाराबंकी के लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में शामिल कर विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की नई पहचान बन चुका है।