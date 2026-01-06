Hindustan Hindi News
Yogi cabinet will now take to ground for SIR and Jiramji CM Yogi Adityanath has assigned responsibility
SIR और 'जीरामजी' के लिए अब जमीन पर उतरेगा योगी मंत्रिमंडल, सीएम योगी ने सौंपी जिम्मेदारी

संक्षेप:

एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में जाएं और पड़ताल करें कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कौन पात्र लोग शामिल होने से रह गए हैं।

Jan 06, 2026 10:51 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी में एसआईआर और विकसित भारत जी राम जी योजना के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में जाएं और पड़ताल करें कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कौन पात्र लोग शामिल होने से रह गए हैं और कितने अपात्र लोगों को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा उन्हें वीबी जी राम जी योजना के लिए भी प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है।

इस साल प्रस्तावित पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार की अहम योजना रही मनरेगा की जगह अब केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) शुरू किया है। योजना को लेकर विपक्ष लामबंद है। भाजपा ने तो जवाब की योजना तैयार कर ही रखी है। अब जवाबी हमले में योगी सरकार भी उतरेगी। सभी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना के लाभ और मनरेगा की कमियां जनता से साझा करें।

सभी मंत्रियों को मुस्तैद रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को एसआईआर के मसले पर भी अधिक मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट सूची के बाद अब सभी मंत्री अपने प्रभार जिले की मतदाता सूची हासिल करें। विधानसभा वार सभी मतदाताओं के नामों की जांच करवाएं। किसी भी दशा में कोई पात्र मतदाता वोटर बनने से बचा न रह जाए। जिनके नाम सूची में नहीं हैं, उनके फॉर्म भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़वाया जाए। इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में मिले तो उसका नाम खारिज करवाने के लिए आपत्तियां दी जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि इस काम में बेहद संजीदगी बरती जाए। हर बूथ पर मतदाताओं के नामों की सघन निगरानी हो। उन्होंने कहा है कि इस समय मतदाता सूची पर की गई मेहनत से आगे चुनाव के रास्ते आसान हो जाएंगे।

सिपाही भर्ती पर लिए गए फैसले भी बताएं जनता को

सरकार न केवल राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि अपने बड़े कामों को भी जनता तक पहुंचाना चाहती है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें। उन्होंने विशेष तौर पर सिपाही भर्ती में उम्र की छूट संबंधी लिए गए फैसले के बारे में जनता को बताने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को बताया जाए कि सरकार सभी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बरत रही है। बिना किसी भेदभाव के नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार की सभी योजनाएं भी पारदर्शी और बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं।

