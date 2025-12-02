Hindustan Hindi News
योगी कैबिनेट: यूपी में पर्यटन को पंख, दिव्यांगों को राहत, 19 प्रस्तावों पर मुहर, जानिए क्या-क्या मंजूर

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और संगठनात्मक सुधारों से जुड़े 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इस बैठक में जहां पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, वहीं मंदिर के संग्रहालय को हरी झंडी मिल गई है।

Tue, 2 Dec 2025 01:03 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और संगठनात्मक सुधारों से जुड़े 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इस बैठक में जहां पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, वहीं अयोध्या में मंदिर संग्रहालय को हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय से पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' (DDRC) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट में 20 प्रस्ताव लाए गए थे। इनमें से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी पास हो गए। अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ियों के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में बिताए गए समय को 'ड्यूटी' (कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि) माना जाएगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

घाघरा पुल की मरम्मत: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज सं0 45+980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

कानपुर पेयजल परियोजना: अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना के लिए 316.78 करोड़ की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी।

बरेली पेयजल परियोजना: अमृत-2.0 योजनान्तर्गत बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना के लिए ₹265.95 करोड़ की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की 15 मई, 2025 को हुई बैठकों में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम: डा० सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा उपलब्ध कराए गए एम.ओ.यू. के संबंध में फैसला लिया गया।

चंदौली सड़क चौड़ीकरण: जनपद चन्दौली में चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

जेल मैनुअल में संशोधन: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 के संबंध में निर्णय लिया गया।

पेंशन विधेयक: विधान मण्डल के आगामी सत्र में "उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025" का प्रतिस्थानी विधेयक पुरःस्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराया जाना मंजूर किया गया।

गन्ना अधिनियम रद्द: उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को निरसित (रद्द) किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

प्रदूषण शुल्क संशोधन: जल और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों/नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना और संचालन हेतु सहमति शुल्क में संशोधन किया गया।

टाउनशिप परियोजनाओं का निरस्तीकरण: इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 के अधीन स्वीकृत एवं अब तक निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण तथा क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु नीति का निर्धारण किया गया।

कानपुर में अस्पताल हेतु भूमि: कानपुर स्थित दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने को मंजूरी।

प्रयागराज में भूमि आवंटन: कार्यालय उप निबन्धक सदर व कार्यालय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन जनपद- प्रयागराज हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में फैसला हुआ।

कैग रिपोर्ट प्रस्तुति: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना पर वर्ष 2025 की रिपोर्ट को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना शामिल है ।