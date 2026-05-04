किसानों को हाईटेंशन लाइन के लिए बढ़िया मुआवजा, नर्सिंग कॉलेज को फ्री जमीन; योगी कैबिनेट के फैसले

मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो क्षतिपूर्ति दी जाती है। लेकिन भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

Yogi Cabinet Decision : सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को खेतों में होकर गुजरने वाली 765 केवी, 400, 220 और 132 केवी की 'हाईटेंशन लाइनों' (अधिक वोल्टेज वाले विद्युत पारेषण तार) के खंभों (ट्रांसमिशन टावर) के नीचे आने वाली और उसके एक मीटर की जमीन का दो गुना मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही योगी कैबिनेट के एक अन्य फैसले से कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त जमीन मुहैया कराई जाएगी। आइए अब एक-एक कर योगी कैबिनेट के इन अहम फैसलों के बारे में जान लेते हैं।

पहले बात किसानों की। पारेषण परियोजनाओं में लगने वाले टावर के लिए इस्तेमाल जमीन के लिए किसानों या भूस्वामियों को अब 33 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो किसानों या भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। हालांकि, भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था।

कैबिनेट ने सोमवार को 765, 400, 220 और 132 केवी की पारेषण लाइनों में लगाए जाने वाले विभिन्न टावरों बेस के नीचे 200 प्रतिशत क्षेत्रफल (चारों तरफ एक मीटर अतिरिक्त के अनुसार) और राइट ऑफ वे के कॉरिडोर के मुआवजे पर विचार किया करते हुए उसे मंजूरी दे दी। ट्रांसमिशन टावर के नीचे की जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। जहां से तार गुजरेगा, वहां जमीन की कीमत का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के लिए भूमि की लागत मूल्य का आकलन डीएम सर्किल रेट पर होगा। मुआवजे में 21 से 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी।