किसानों को हाईटेंशन लाइन के लिए बढ़िया मुआवजा, नर्सिंग कॉलेज को फ्री जमीन; योगी कैबिनेट के फैसले
मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो क्षतिपूर्ति दी जाती है। लेकिन भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई।
Yogi Cabinet Decision : सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को खेतों में होकर गुजरने वाली 765 केवी, 400, 220 और 132 केवी की 'हाईटेंशन लाइनों' (अधिक वोल्टेज वाले विद्युत पारेषण तार) के खंभों (ट्रांसमिशन टावर) के नीचे आने वाली और उसके एक मीटर की जमीन का दो गुना मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही योगी कैबिनेट के एक अन्य फैसले से कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त जमीन मुहैया कराई जाएगी। आइए अब एक-एक कर योगी कैबिनेट के इन अहम फैसलों के बारे में जान लेते हैं।
पहले बात किसानों की। पारेषण परियोजनाओं में लगने वाले टावर के लिए इस्तेमाल जमीन के लिए किसानों या भूस्वामियों को अब 33 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो किसानों या भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। हालांकि, भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था।
कैबिनेट ने सोमवार को 765, 400, 220 और 132 केवी की पारेषण लाइनों में लगाए जाने वाले विभिन्न टावरों बेस के नीचे 200 प्रतिशत क्षेत्रफल (चारों तरफ एक मीटर अतिरिक्त के अनुसार) और राइट ऑफ वे के कॉरिडोर के मुआवजे पर विचार किया करते हुए उसे मंजूरी दे दी। ट्रांसमिशन टावर के नीचे की जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। जहां से तार गुजरेगा, वहां जमीन की कीमत का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के लिए भूमि की लागत मूल्य का आकलन डीएम सर्किल रेट पर होगा। मुआवजे में 21 से 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
कुशीनगर नर्सिंग कॉलेज के लिए मिली नि:शुल्क जमीन
इसका निर्माण कुशीनगर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के बगल वाली जमीन पर किया जाएगा। सीलिंग की इस भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने संबंधी चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रदेश में नर्सिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी में 27 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी थी। इनमें कुशीनगर का नर्सिंग कॉलेज भी शामिल है। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 10 करोड़ लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 60 फीसदी केंद्रांश व 40 फीसदी राज्यांश है। कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मौजा रामपुर तप्पा चौरा बड़गांव परगना तहसील पडरौना में स्थित सीलिंग की भूमि में से .405 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क दी गई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें