Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi cabinet meeting, many important proposals including stamp and registry will be approved
योगी कैबिनेट की बैठक कल, स्टांप और रजिस्ट्री समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

योगी कैबिनेट की बैठक कल, स्टांप और रजिस्ट्री समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

संक्षेप:

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग होगी। इस दौरान बैठक में स्टांप और रजिस्ट्री विभाग समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

Jan 05, 2026 11:04 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। लोकभवन में होने वाली इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा नये साल में देने जा रही है। अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। 500 रुपये तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लिया जाने के संबंध में फैसला हो सकता है। साथ ही सेमी कंडक्टर पार्क बनाने को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट में बढ़ सकते हैं 6 मंत्री, ये नाम चर्चा में, जानें कब होगा विस्तार?
ये भी पढ़ें:कक्षा आठ तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद, क्लास 9 से 12 तक का समय बदला

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वे भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले। सूत्रों का कहना है कि यह यात्रा पूर्व नियोजित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब एक घंटे चली। मुख्यमंत्री ने उन्हें राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं उनके हाथ में एक फाइल भी दिखी। माना जा रहा है कि योगी ने प्रधानमंत्री को यूपी सरकार के कामकाज से लेकर प्रदेश के सियासी हालात तक की विस्तार से जानकारी दी। चर्चा है कि उन्होंने प्रदेश में एसआईआर को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति के साथ ही अगले माह संभावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी चर्चा की। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इसी माह प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय भी मांगा गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |