योगी कैबिनेट की बैठक कल, स्टांप और रजिस्ट्री समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग होगी। इस दौरान बैठक में स्टांप और रजिस्ट्री विभाग समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। लोकभवन में होने वाली इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा नये साल में देने जा रही है। अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है।
वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। 500 रुपये तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लिया जाने के संबंध में फैसला हो सकता है। साथ ही सेमी कंडक्टर पार्क बनाने को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वे भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले। सूत्रों का कहना है कि यह यात्रा पूर्व नियोजित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब एक घंटे चली। मुख्यमंत्री ने उन्हें राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं उनके हाथ में एक फाइल भी दिखी। माना जा रहा है कि योगी ने प्रधानमंत्री को यूपी सरकार के कामकाज से लेकर प्रदेश के सियासी हालात तक की विस्तार से जानकारी दी। चर्चा है कि उन्होंने प्रदेश में एसआईआर को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति के साथ ही अगले माह संभावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी चर्चा की। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इसी माह प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय भी मांगा गया है।