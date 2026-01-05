योगी कैबिनेट की बैठक कल, स्टांप और रजिस्ट्री समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

संक्षेप: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग होगी। इस दौरान बैठक में स्टांप और रजिस्ट्री विभाग समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। लोकभवन में होने वाली इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा नये साल में देने जा रही है। अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है।

वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। 500 रुपये तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लिया जाने के संबंध में फैसला हो सकता है। साथ ही सेमी कंडक्टर पार्क बनाने को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद है।