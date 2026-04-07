चुनावी साल में स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात की तैयारी, योगी कैबिनेट आज, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। 25 लाख लैपटॉप देने और शिक्षामित्रों-अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षामित्रों और बुनियादी ढांचे से जुड़े एक दर्जन से अधिक बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार का मुख्य फोकस युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षाकर्मियों को राहत देने पर है।
25 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन की सौगात
योगी कैबिनेट आज 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के अगले चरण को हरी झंडी दे सकती है। इस प्रस्ताव के तहत प्रदेश के लगभग 25 लाख स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किए जाने का रास्ता साफ होगा। बैठक में जैम (GeM) पोर्टल के माध्यम से होने वाली खरीद और इसकी अंतिम बिड (Bid) की सेवा-शर्तों को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार ने इसके लिए बजट में पहले ही भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है, ताकि युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा सके।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय
बैठक का दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षामित्रों और हजारों अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में संकेत दिए थे कि अप्रैल 2026 से ही बढ़ा हुआ मानदेय लागू किया जाएगा। कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर शिक्षाकर्मियों को होली के बाद एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। माना जा रहा है कि मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि के साथ-साथ उनके लिए कुछ अन्य सुविधाओं (जैसे बीमा या अवकाश) पर भी चर्चा हो सकती है।
बस अड्डों का कायाकल्प और नि:शुल्क जमीन
परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों में पीपीपी (PPP) मॉडल पर बस अड्डों के आधुनिक विकास को गति दी जाएगी। कैबिनेट बलरामपुर के तुलसीपुर और हाथरस में नए बस अड्डों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) की बेशकीमती जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी। इससे इन क्षेत्रों में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
कैबिनेट के समक्ष औद्योगिक विकास, पीडब्ल्यूडी और आपदा राहत से जुड़े कई अन्य तकनीकी प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। विशेष रूप से बांग्लादेश विभाजन के समय विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में बसे परिवारों को आपदा राहत और पुनर्वास से जुड़े लाभ देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। आज की बैठक में लिए गए निर्णय न केवल प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वोट बैंक को साधने में भी 'डबल इंजन' सरकार की मदद करेंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।और पढ़ें