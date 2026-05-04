Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योगी कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले, ट्रांसफर नीति पर मुहर, लाखों राज्यकर्मचारियों के लिए खुशखबरी

May 04, 2026 05:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Yogi cabinet meeting: योगी कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले हुए हैं। इन फैसलों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इस वर्ष सभी स्थानांतरण 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे।

योगी कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले, ट्रांसफर नीति पर मुहर, लाखों राज्यकर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Yogi cabinet meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके साथ ही एक जनपद एक व्यंजन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर की जाएगी। प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन करवाया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र की तकनीक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा जालौन में पांच सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित होगा। दो-दो सीएम फैलो तैनात होंगे। एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरा डेटा एनालिसिस में जानकार होगा। 50 हजार मानदेय, 10 हजार आवास भत्ता और लैपटाप दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सभी स्थानांतरण 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी तबादले की जद में आएंगे। वहीं, आकांक्षी जिलों में कोई भी पद रिक्त न रखने की व्यवस्था जारी रहेगी। तबादलों में सरकारी सेवा में दंपत्तियों को एक जगह तैनाती देने, दिव्यांगों और गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों को तबादले में राहत देने का भी प्रावधान होगा।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

लखनऊ में आउटर रिंग रोड से रैथा अंडरपास को फोर लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इस पर 546 करोड़ रुपये खर्च होंगे।अभी तक तामीला व्यक्तिगत रूप से होता था। वो ईमेल, मोबाइल से होगा। इसे मान्य माना जाएगा। बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के लिए प्रदेश में नेल्को 150 राजकीय विद्यालयों में लैब की स्थापना की जाएगी। ड्रीम स्किल लैब्स की स्थापना की जाएगी। इसमें 68 प्रतिशत राशि नेल्को, 32 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसमें नेल्को 1360 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 640 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों पर ड्रीम स्किल लैब्स की स्थापना की जाएगी। इस पर 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रिसर्च असोसिएट का का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर तीन साल किया गया।

30 प्रतिशत फलदार पेड़ लगाए जाएंगे

वृक्षारोपण के लिए 147 करोड़ रुपये की मांग की है। 30 प्रतिशत फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। मौसम के हिसाब से पेड़ लगाए जाएंगे। हर जिले में एक विश्वविद्यालय बने, इस पर सरकार काम कर रही है। अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय बनाएगा। आज आशय पत्र निर्गत किया गया , मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन का एलओपी दिया गया है।

चार कताई मिल पर पार्क विकसित होंगे

वाराणसी में टेक्सटाइल बनेगा। चार कताई मिल पर पार्क विकसित होंगे। अमरोहा, बरेली, संतकबीर नगर, बिजनौर की बंद पड़ी कताई मिल पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। लखनऊ में बने टेक्सटाइल पार्क का जल्द पीएम करेंगे उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में जितनी कताई मिले थी, उनकी जमीनों का उपयोग टेक्सटाइल पार्क बनाने में किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:योगी इस जिले को देंगे तोहफा, 613 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण
ये भी पढ़ें:4 जिलों की पंचायतों में होने जा रही पहल, गांव-गांव जाएंगी कमिश्नर दुर्गा शक्ति

नोएडा और यीडा में 400-220 केवीए का पावर स्टेशन बनेगा

नोएडा और यीडा में कई नए उद्योग लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर, फिल्म सिटी व डाटा सेंटर आ रहे हैं। इसलिए वहां ट्रांसमिशन की अच्छी व्यवस्था करने के लिए 400-220 केवीए का पावर स्टेशन बनेगा। इस पर 653 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में आने वाले नए उद्योगों को बिजली मिलेगी।

बंगाल जीत को लेकर जश्न मना

योगी कैबिनेट बैठक से पहले पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत को लेकर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने भी डिप्टी सीएम सहित अन्य मंत्रियों को मिठाई खिलाई₹।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।