यूपी में एक और विश्वविद्यालय को योगी कैबिनेट की हरी झंडी, पूर्वांचल के इस जिले को सौगात

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय को योगी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। पूर्वांचल के भदोही में इसका निर्माण होगा। भदोही के काशी नरेश पीजी कॉलेज को योगी सरकार विश्वविद्यालय बनाएगी। भदोही में फिलहाल कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।

यूपी में एक और विश्वविद्यालय की सौगात योगी सरकार ने दिया है। पूर्वांचल के भदोही में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। भदोही के ज्ञानपुर स्थित इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद काशी नरेश विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी । भदोही में विश्वविद्यालय खुलने से आसपास के जिलों के छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। भदोही में फिलहाल कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य फैसले भी लिए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में करीब 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था में सजा की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सिर्फ आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में व्यापार को करना आसान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके लिए लाइसेंस औपचारिकताएं सरल होंगी, निरीक्षण-प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निवेशकों को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में छह माह के कारावास की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हजार और दोबारा उल्लंघन करने की स्थिति पर दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

अध्यादेश में प्रावधानों के अनुसार आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, गन्ना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और पंचायत अधिनियम जैसे कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले नियमों के छोटे-छोटे उल्लंघनों पर जेल या सजा का प्रावधान था। उसके स्थान पर अब भारी जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जाएगी। इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पर पहली बार 75 हजार और दूसरी बार दो लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक शांति मजदूरी का यथासमय भुगतान न करने के नियमों का उल्लंघन पर जांच के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई है।