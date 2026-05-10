Yogi Cabinet Expension: कौन हैं मनोज पांडेय? कभी सपा के मुख्य सचेतक, अब योगी कैबिनेट में एंट्री

इस मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए चेहरे शामिल हुए जबकि दो का प्रमोशन हुआ है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोज पांडेय एक ऐसा नाम है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नज़रें लंबे समय से टिकी रही हैं। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने वाले मनोज यूपी विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक रह चुके हैं।

Yogi Cabinet Expension: योगी 2.0 के दूसरे कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोज पांडेय का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। अगले साल प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए चेहरे शामिल हुए हैं जबकि दो का प्रमोशन हुआ है। इनमें मनोज पांडेय एक ऐसा नाम है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नज़रें लंबे समय से टिकी रही हैं। तो आइए जानते हैं कौन हैं मनोज पांडेय? 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने वाले मनोज यूपी विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक रह चुके हैं।

अब जब उनकी योगी मंत्रिमंडल में एंट्री हो गई है तो वह एक बार फिर चर्चा में हैं। मनोज पांडेय इसके समाजवादी पार्टी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए अक्सर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आने वाले मनोज पांडेय ने सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरित मानस पर की गई विवादित टिप्पणियों के बाद पाला बदल लिया था। वह सपा से बगावत करने वाले लगभग आधा दर्जन विधायकों में शामिल रहे। 2022 में रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुने गए मनोज पांडेय को बाद में अखिलेश यादव ने अन्य बागी विधायकों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग मनोज पांडेय ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक का पद छोड़ते हुए पार्टी लाइन से अलग जाकर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। 15 अप्रैल 1968 को जन्में मनोज पांडेय लगातार तीन बार (2012, 2017 और 2022) रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक बन चुके हैं। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध फिरोज गांधी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। 2012 में वह पहली बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। सपा सरकार में उन्होंने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी।